Ziarul de Valcea le multumeste partenerilor contractuali care sustin in continuare jurnalismul profesionist

Criza provocata de pandemia Covid-19 a lovit cu putere economia globala si, normal, economia nationala, judeteana, locala! Ca intr-un joc de domino toate sectoarele economice au avut de suferit pierderi enorme, prin sistarea partiala sau totala a activitatilor. Acest tavalug unic in istorie a lovit cu o forta extraordinara si domeniul mass media.

Functionam si noi, presa online si tiparita, la fel ca alte domenii, la cota de avarie, ne-am redus activitatea, am trimis si noi oameni in somaj tehnic, dar supravietuim, ne facem datoria de credinta fata de cititorii nostri si transmitem zi de zi, ora de ora – informatii pertinente, analize serioase, reportaje despre noutatile referitoare la evolutia Covid-19 in judetul Valcea. Relatam in continuare si despre alte evenimente din politica, economie si administratie. Am fost si am ramas in slujba cetatenilor, a cititorilor nostri dragi!

Nu avem nicio asteptare de la Guvernul Orban, care flutura amagitor si fantasmagoric un asa-zis proiect de sustinere a presei in aceasta perioada dificila! Sincer – nu credem in corectitudinea si transparenta acestui demers guvernamental, care in alte tari a inceput sa fie deja aplicat, consideram ca respectivii bani nu se vor distribui pe criterii serioase de profesionalism. Probabil banii vor ajunge la trompetele liberale, care la Valcea sunt doua, trei site-uri online fantoma, achitandu-se in acest fel, in avans, costurile viitoarelor doua campanii electorale. Speram sa ne inselam noi si sa se trezeasca cinstea, in ultimul moment, in guvernantii liberali, iar accesul la finantare sa fie realizat in baza unor criterii de eligibilitate oneste, ca de exemplu: vechimea pe piata publicistica, plata la zi a obligatiilor financiare catre stat, numarul de angajati, numarul cititorilor unici in ceea ce priveste online-ul, tiparul ziarului etc!

Ideea este ca publicatia Ziarul de Valcea, cu aparitii online si print, se bazeaza pe propriile forte, pe clientii traditionali, pe prietenii nostri, care doresc sa sustina in continuare o presa independenta si profesionista. Le multumim partenerilor de afaceri care au continuat colaborarea contractuala cu Ziarul de Valcea! Stim ca le este greu, foarte greu sa functioneze, sa supravietuiasca in aceasta criza si de aceea le multumim ca au decis sa mergem inainte impreuna. Le multumim si clientilor care au suspendat relatiile contractuale, ii intelegem si ii asiguram in continuare de respectul nostru!

Suntem cu totii legati unii de altii, interdependenti in activitatile noastre, de aceea trebuie sa privim inainte, sa ne luptam sa rezistam acestui tsunami economic nemaintalnit. Sa stam umar langa umar, sa ne sustinem, sa ramanem in picioare si vom rezista! Doamne ajuta!

Tiberiu Pirnau

Director – Ziarul de Valcea