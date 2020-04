Primarul comunei Tomşani, Dumitru Pearcu, va începe asfaltările în satul Bogdăneşti

În primăvara acestui an, primarul din Tomşani, Dumitru Pearcu, va începe asfaltările în satul Bogdăneşti: „În prezent putem vorbi de o infrastructură impecabilă, avem cele mai multe drumuri asfaltate raportat la suprafaţa localităţii, râul Bistriţa nu mai este un handicap pentru satele riverane fiind realizate poduri de legătură pentru fiecare comunitate. Se lucrează şi în prezent la alte două poduri în punctele Epure şi Lunguleşti”. La data de 19 februarie 2020, Consiliul Local al comunei Tomşani a aprobat bugetul local pe anul acesta estimat la suma de circa 14,1 milioane de lei. Primarul Dumitru Pearcu spune că localitatea Tomșani are o infrastructură impecabilă, cu cele mai multe drumuri asfaltate raportat la suprafaţa localităţii, iar râul Bistriţa nu mai este un handicap pentru satele riverane fiind realizate poduri de legătură pentru fiecare comunitate. La sfârșitul anului trecut, primarul din Tomşani a alocat circa 100.000 euro pentru obiectivul „Lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a platformei drumului comunal DC 133 Chiceni – Dârvarești – Valea Modârcii – Pietrarii de Sus, punct Sub Coastă la Roşea”. În luna octombrie 2019, Consiliul Local al comunei Tomşani a aprobat realizarea investițiilor de construire poduri peste râul Bistrița, în punctele la Epure și Lungulești, sat Foleștii de Jos. De asemenea în luna august anul trecut, Primăria comunei Tomșani a aprobat realizarea investiţiei „Reabilitare DC 130 Foleştii de Jos – Oteşani, în punctele Popa Constantin, Băltăţeanu Ion, Marinescu Lidia, Drăghici Ion, în satul Mireşti, comuna Tomşani”, inclusă în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, subprogramul ,,Lucrări în primă urgenţă”, la valoarea estimată de 532.249,57 lei inclusiv TVA. La data de 17 iulie 2019, Consiliul Local al Comunei Tomşani a aprobat cofinanţarea investiţiei „Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în sat Bogdăneşti, comuna Tomșani, jud Vâlcea”, în sumă de 317.569 lei din bugetul local.