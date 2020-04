Accident in centrul Ramnicului! Soferul s-a urcat cu masina pe trotuar si dupa aceea a plecat linistit… acasa

In aceasta seara in jurul orei 19.30 soferul autoturismului din iimagini a pierdut controlul volanului si s-a urcat pe trotuarul de vizavi de BCR Ramnicu Valcea. Individul a trecut pe langa o femeie, care a fugit speriată. Niciun politist nu era in zona, iar mai multi trecatori l-au ajutat pe sofer sa plece de la locul incidentului… Având in vedere ca in zona exista camere video speram ca politistii valceni isi vor face datoria…