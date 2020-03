Primele două cazuri de coronavirus în Vâlcea! STATI IN CASA!!!!!!!!!!!!! 

Două persoane din judeţul Vâlcea, soţ şi soţie, au fost testate pozitiv de coronavirus. Rzultatele testelor au fost anunţate în această seară de duminică, 15 martie 2020. Cei doi soţi au venit din Italia, sunt din Muereasca şi de câteva zile se află în carantină într-un centru de carantinare din Râmnicu Vâlcea.

Din informaţiile pe care le avem, ei au fost escortaţi de poliţişti direct în centrul de carantină şi nu au intrat în contact cu nicio persoană. Cei doi soţi nu prezintă simptomatologie până acum.

Facem apel pe această cale la calm şi înţelegerea faptului că panica poate fi periculoasă uneori, mai periculoasă decât boala în sine. Ascultaţi sfatul autorităţilor şi STAŢI ÎN CASĂ!

Sursa: gazetavalceana.ro

NR: Va veni momentul cand guvernantii liberali inconstienti si iresponsabili vor da socoteala in fata poporului roman pentru ca au raspandit aceasta boala in Romania, dand LIBER intrarii in tara – romanilor veniti din zonele rosii din Italia si alte state afectate! Iohannis, Orban, Velea si restul au fost si sunt incapabili sa gestioneze aceasta criza! Romanii trebuie sa stie cine a declansat aceasta epidemie in tara! De-acum numai Dumnezeu ne mai poate salva! Sa ne rugam! (Tiberiu Pirnau)