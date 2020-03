Presedintele Colegiului Farmacistilor Valcea, Samoil Vâlcu: “Farmaciile se aprovizionează permanent în această perioadă” 

Biroul Judeţean al Colegiului Farmaciştilor din judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 18 martie, a analizat situaţia dificilă cu care se confrunta farmacistii valceni. Astfel, facem un apel catre pacientii nostri sa ne sprijine pentru a-i putea ajuta la randul nostru in aceste momente prin care trecem cu totii si sa respecte toate normele si regulile impuse in aceasta perioada.

Dorim sa va reamintim ca si farmacistii fac parte din prima linie de expunere, de aceea nu trebuie ignorati sau omisi din marea schema pe care o pun la cale autoritatile, pentru ca alaturi de medici dam primii piept cu pacientii infectati.

Asiguram populatia si pacientii nostri ca farmaciile vor ramane deschise, ca depunem efortul necesar in farmacii pentru a asigura un flux normal al activitatii. Farmaciile se aprovizioneaza in permanenta cu medicamente, dezinfectanti, produse dermato- cosmetice, produse necesare in aceasta perioada.

Samoil Vilcu

Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Vâlcea

Foto: Cozia Info