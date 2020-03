Precizari importante ale Spitalului Județean Valcea

COMUNICAT DE PRESA

In urma aparitiei in mediul online a articolului “Spitalul Judetean Valcea a achizitionat peste 300 de saci pentru transportul cadavrelor”, facem urmatoarele precizari:

– achizitia la care se face referire face parte din planul anual de achizitii, neavand legatura cu contextul actual al pandemiei de coronavirus;

– si in luna iulie a anului 2019, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a achizitionat 400 saci pentru cadavre si aceasta achizitie nu a facut obiectul niciunui articol (“nu era nimic senzational?”);

– in perioada 1-28 martie 2020, s-au achititionat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea:

1. Masti chirurgicale 3 pliuri – 50 000 buc

2. Masti FFP2 – 1 400 buc

3. Masti FFP3 – 50 buc

4. Combinezoane impermeabile – 1 700 buc

5. Viziere protectie faciala – 400 buc

6. Ochelari de protectie – 900 buc

7. Manusi protectie – 135 000 buc

8. Halate impermeabile – 1 600 buc

– deasemenea, pentru pregatirea pandemiei de coronavirus, s-au achizitionat in intervalul 1-28 martie 2020 medicamente in valoare de 800.000 lei;

Ne exprimam regretul ca, in contextul actual al pandemiei de coronavirus exista in continuare vectori de opinii care, “in goana dupa senzational”, incearca sa induca panica si teama in randul populatiei, in loc sa repete obsesiv indemnul pe care medicii si autoritatile il transmit: “respectati masurile de igiena si pastrati regulile de distantare sociala”.

Vom solicita autoritatilor abilitate informarea Grupului de Comunicare Strategica pentru a lua masuri, pentru ca astfel de stiri care induc teama si panica sa fie blocate.

Ca urmare a aparitiei acestui articol solicitam autorului, publicarea integrala a precizarilor din dreptul la replica in aceleasi conditii de vizibilitate ca si articolul la care am facut referire.

Facem un apel catre toata mass-media de a incerca sa nu mai panicheze populatia cu astfel de articole “senzationale”!

Departament de comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea