Mihai Ghebrea: Campanie pentru sprijinirea familiilor izolate din cauza epidemiei de COVID-19

#IzolațiFărăVoie . Distribuiți acest mesaj ! Mulțumesc.

Am decis în nume personal să declanșez această campanie pentru sprijinirea familiilor izolate din cauza epidemiei de COVID-19. Aseară târziu am primit mesaj de la o familie din județ care este izolată fără voie și care mă ruga cu lacrimi în ochi să fac ceva pentru ei. Sunt fără resurse și mai mult, acum 11 zile au adus pe lume o minune de copil. Un copil născut în această perioadă dificilă pentru omenire. Este nevoie de sprijinul vostru în a cumpăra produse de igienă, pampers, produse alimentare și produse de dezinsecție. Între timp am mai descoperit o altă familie la fel de nevoiașă. Și probabil mai sunt și altele. Aici aveți conturile unde puteți dona:

IBAN – CONT LEI

RO39 RNCB 0318 0288 1474 0001

IBAN – CONT EURO

RO45 RNCB 0263 0288 1474 0024

BIC

RNCBROBU

– vă rugăm să scrieți la detaliile tranzacției IZOLAȚI FĂRĂ VOIE

Vom distribui produsele prin voluntari în deplină siguranță și respectând cu strictețe regulile de igienă.

Orice sprijin va fi făcut public și transparent.

M U L Ț U M E S C !

Mihai Ghebrea