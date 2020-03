Liberalul Buican isi indeamna subordonatii politici sa ia cu asalt agentii economici din Valcea! Rusine, MILOGILOR! Bagati mana in propriile buzunare si ajutati valcenii!

Cristian Buican, mare liberal si cioban iscusit cu vreo 1000 de oi pe persoana fizica, ce ar fi sa bagi tu mana in buzunar si sa ajuti valcenii aflati in carantina sau izolare?! Lasa in pace patronii din Valcea, ca si asa firmele sunt aproape distruse de politica voastra infantila. Nu ati fost in stare sa ganditi un plan financiar concret si coerent de sprijin in aceasta perioada de criza! Buican, seful PNL, isi instiga hoarda liberala sa ceara sponsorizari agentilor economici din Valcea! Pai banii vostri personali, ai celor cateva mii de liberali din Valcea, nu sunt primiti la magazine?! De ce nu faceti voi donații din bani personali?! Rusine, milogilor!

Actiunea asa-zis umanitara a PNL Valcea are caracter clar politic-electoral. Fara scrupule, acestia se folosesc de epidemia de coronavirus pentru a se promova politic!

Am atasat foto cu mesajul trimis pe grupul whatsapp PNL Valcea de deputatul Buican.

Tiberiu Pirnau