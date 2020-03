Dosarul de coruptie SAVARINA il macina rau pe primarul din Baile Govora, Mihai Mateescu!  

Decizie in cazul cererii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de redeschidere a dosarului penal in care este vizat judecatorul Bogdan Mateescu din CSM (foto), zis “Bobita Matilet”, parte din boicotul indreptat chiar impotriva SIIJ. Dupa doua amanari de pronuntare, judecatorul Marius Dan Foitos de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat marti, 9 iulie 2019, redeschiderea cauzei cunoscuta si sub numele de “Dosarul Savarina”.

Este vorba despre dosarul cu posibile fapte de luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu in care SIIJ a solicitat redeschiderea urmariri penale fata de judecatorul Bogdan Mateescu, tatal acestuia Mihai Mateescu, primar al localitatii Baile Govora – Ramnicu Valcea, si fostul senator PNL Marin Adranel Cotescu, formandu-se astfel dosarul nr. 1505/1/2019.

Iata minuta ICCJ:

“1505/1/2019 – I. Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Judiciara, Serviciul Judiciar Penal. Sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88/1 alin. 6 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara modificate prin art. 14 pct. 4 din O.U.G. nr. 7/2019. Definitiva.

II. Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de intimatul- Mateescu Bogdan. Sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88/1 – art. 88/9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, modificata si completata, precum si a O.U.G. nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09 iulie 2019.

III. Admite cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul nr. 221/P/2017 inregistrat la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. In baza art. 335 alin. 4 Cod de procedura penala confirma Ordonanta nr.183/II/2/2019 din 28 mai 2019 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, prin care s-a dispus infirmarea ordonantei de clasare nr. 221/P/2017 din data de 21.08.2018 si redeschiderea urmaririi penale in dosarul nr. 221/P/2017 al Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei, in vederea completarii urmaririi penale, cu privire la faptele pentru care s-a inceput urmarirea penala.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu, azi, 09 iulie 2019”.

Cofetaria Olimp, salonul de coafura, electrocasnice de la DOMO, lucrari in apartament cu materialele si muncitorii unei firme, influentarea judecatorilor

Astfel cum am dezvaluit inca din editia din 5 iunie 2019, redeschiderea dosarului lui Bogdan Mateescu a fost solicitata de fostul procuror-sef al SIIJ Gheorghe Stan, dupa ce, in 21 august 2018, prin ordonanta nr. 221/P/2017, procuroarea Florentina Mirica de la DNA a clasat dosarul. La sectia speciala s-a constatat insa ca in dosar nu fusese efectuata urmarirea penala cu privire la mai multe fapte pretins a fi savarsite de judecatorul CSM ori de tatal acestuia Mihai Mateescu.

Concret, dosarul vizeaza urmatoarele:

–posibila primire de catre primarul Mateescu Mihai si magistratul Mateescu Bogdan a unor foloase necuvenite constand in produse de la DOMO, ce ar fi fost achitate printr-un card al unei persoane posesoare de card DOMO;

–posibila primire de foloase necuvenite de catre primarul Mateescu Mihai si magistratul Mateescu Bogdan de la Cofetaria SC Olimp Company SRL si respectiv de la Salonul de coafura, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;

–posibila exercitare a influentei asupra magistratilor ce au verificat dosarul penal 1233/P/2010 privind pe fiul numite… cercetat pentru o infractiune de furt calificat in vedere aplicarii unei pedepse cu suspendare;

–posibila efectuare, in perioada 2006-2016, a unor lucrari de reabilitare la apartamentul personal al judecatorului Bogdan Mateescu din CSM, lucrari ce ar fi fost executate de un inginer, “cu forta de munca si materiale alocate pentru lucrarile de reabiltiate la Hotelului Palace, precum si cu muncitori alocati pentru realizarea lucrarilor la alte obiective”, asa cum se arata in declaratiile date de martori in dosar. Cei care ar fi efectuat lucrarile de modificare in apartamentul lui Bogdan Mateescu ar fi fost “reprezentantii unor societati comerciale executante a unor contracte incheiate cu Primaria Baile Govora”, in schimbul acestor lucrari urmand sa fie favorizate niste societati comerciale de catre functionarii publici din cadrul Primariei orasului Baile Govora, “in vederea incheierii si executiei unor contracte privind realizrea unor lucrari publice”.

UPDATE, ORA 19.00 – Judecatorul Bogdan Mateescu a reactionat pe Facebook dupa decizia ICCJ de redeschidere a dosarului de la SIIJ. Mateescu nu a comentat hotararea instantei supreme, insa a avut grija sa se victimizeze si sa ameninte “acea parte a presei” cu procese, din cauza “fabulatiilor”. Despre ce fabulatii ar fi vorba, judecatorul din CSM nu a precizat. Cat despre “acea parte a presei”, cu siguranta este vorba despre publicatiile si televiziunile care au relatat redeschiderea dosarului de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu in care este vizat.

Iata reactia lui Bogdan Mateescu:

* Cititi aici ordonanta prin care fostul sef al SIIJ Gheorghe Stan a infirmat solutia de clasare data de fosta procuroare DNA Florentina Mirica si a cerut ICCJ confirmarea redeschiderii urmaririi penale

