Cum sa-ti creezi un brand personal autentic si de impact in mediul online?

Fie ca vrei sa-ti schimbi domeniul de activitate, fie ca vrei sa-ti transformi hobby-ul intr-un stil de viata care sa-ti aduca venit, sau chiar sa militezi activ pentru o anumita cauza, ai nevoie de o reflexie fidela in mediul online, care sa arate cine esti si ce ai de oferit. Brandul personal este despre tine in relatie cu lumea exterioara, despre abilitatile, interesele si valorile tale, care se pliaza perfect pe nevoile unui segment din societate.

Iata care sunt pasii pentru a-ti cosntrui un brand personal de succes in lumea online:

Recunoaste-ti si prioritizeaza-ti valorile si pasiunile

Valorile sunt acele lucruri pe care tu le crezi despre tine, despre ceilalti si despre lume in general. Acestea stau la baza stilului tau de viata, a personalitatii tale si a actiunilor pe care le desfasori atat in planul privat, cat si in cel social. Indiferent ca iti doresti sau nu sa creezi un brand personal in mediul online, e important sa te privesti atent in oglinda, si la propriu si la figurat, si sa-ti recunosti principiile de viata, sa le pastrezi pe cele care iti servesc si sa le pui sub semnul intrebarii pe cele care mai mult te incurca. Urmatorul pas e sa-ti descoperi talentele si pasiunile. Pune-le sub lupa pe toate, fie ca ai apucat sa le dezvolti, fie ca au ramas inca un potential neexploatat. Da-ti voie sa faci o incursiune profunda in ceea ce iti confera satisfactie, iti da un sens si te conecteaza cu tine si cu cei din jur.

2. Defineste-ti trasaturile de personalitate

Ce anume te diferentiaza de ceilalti? Ce te apropie mai degraba de o anumita nisa a societatii, decat de alta? Cauta care sunt acele trasaturi care te fac unic atat in ochii tai, cat si in fata celorlalti? Poate sa fie deschiderea la experiente noi, constiinciozitatea, agreabilitatea etc. Fiecare din aceste caracteristici te recomanda pentru o anumita abordare, pentru alegerea unui drum specific, indiferent ce domeniu de activitate ti-ai ales si de ce vrei sa transmita brandul personal.

Ca sa-ti clarifici care sunt trasaturile tale cheie, fa urmatorul exercitiu si umple spatiile libere:

Eu imi folosesc _____________ si ____________ pentru ________________;

In anturajul meu sunt cunoscut pentru ________________(minim 3 calitati);

Folosindu-mi_______________(trasatura cheie) eu aduc valoare societatii.

3. Creeaza-ti prezenta in mediul online

Acum ca ti-ai clarificat cine esti si ce ai de oferit societatii, urmatorul pas este sa iti creezi o prezenta in mediul virtual. Cele doua piese de baza sunt website-ul si canalele de social media. Pentru a avea propria pagină, ai nevoie de un nume de domeniu și de gazduire wordpress special adaptata nevoilor tale. Folosindu-te de retelele de socializare, poti sa te adresezi in mod direct publicului tau, sa-i atragi atentia si sa-l convingi sa-ti viziteze site-ul, de unde vor afla concret cine esti si cu ce te ocupi. In functie de specificul activitatii tale, alege acele platforme care sunt folosite de publicul tau tinta, fie ca e vorba de Facebook sau LinkedIn, fie de Instagram si TikTok. Ideal este sa fii prezent pe toate!

Asa cum ai vazut, brandul personal este o carte de vizita care te aduce in atentia oamenilor pentru un anumit scop. Acesta poate fi practic sau inspirational. Fiindca societatea moderna incurajeaza diversitatea, flexibilitatea si autenticitatea, ai toate sansele sa dezvolti o afacere de succes astfel!

Asadar, fa tu primul pas, fiindca oamenii au nevoie de povesti reale de viata ale celor care au avut curajul sa-si urmeze visul!

