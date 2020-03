Centrul de Transfuzie Sanguina Valcea: Nu o sa mai avem sange nici macar pentru urgentele majore!

Va anuntam ca sala de asteptare a Centrului de Transfuzie Sanguina Valcea este goala. Azi au fost sa doneze 3 donatori. Daca mergem in ritmul acesta curand n-o sa mai avem sange sa dam niciunui bolnav nici macar urgentelor majore, iar primii care vor muri vor fi pacientii dependenti de transfuziile sanguine.

Va rugam pe cei sanatosi, care nu ati fost expusi la riscul de a contacata COVID 19 si puteti dona sange, care aveti mijloace de transport propriu sau puteti veni pe jos la Centru, sa veniti sa donati.

Pentru a evita “aglomeratia” de la Centru, care de fapt nu exista, va rugam sa va programati pentru donare la nr. telefon 0350.420.504.

Vom asigura spatiul si distanta recomandata intre donatori. Avem apa si sapun pentru spalarea pe maini si solutii dezinfectante !

Nevoia de transfuzii sanguine nu dispare in timpul epidemiilor , ba chiar creste! De aceea e nevoie de oamenii sanatosi care sa doneze sange pentru cei a caror viata depinde de transfuzie!

Va multumim!

Centrul de Transfuzie Sanguina Valcea