Posibile abuzuri la Primaria Voicești, condusa de Florian Vătafu

Vortolomei Ana Maria, din comuna Voicesti, satul Tighina, a adus la cunoștiință ziarului nostru posibilele abuzuri din cadrul administrației publice condusă de primarul din Voicești, Florian Vătafu: „În cadrul acestei unități, în nenumărate rânduri, m-am lovit de aroganță răzbunare, abuz în serviciu și fals intelectual. În urmă cu 2 ani, am început să observ anumite nereguli și ca cetățean să îmi apăr drepturile făcând anumite demersuri și făcând petiții la Prefectură, la Consiliul Județean, iar aceste instituții, văzând că eu fac aceste demersuri, s-au gândit să îmi arate că puterea sta in pix și ca am nevoie de eliberarea documentelor iar ca sa mi se elibereze cand au dânșii chef. Ba, mai mult, mi-au pierdut si o cerere pentru eliberarea unei copii după cererea de punere în posesie a bunicului meu si a trebuit să aștept o lună timp in care mergeam aproape zilnic si mi se răspundea ca nu au timp. În urma cu 2 ani am solicitat eliberarea de fotocopii dupa registrul agricol si mi s.a eliberat o chitanță de mana in numele Primăriei Dragasani taxa copie helio, iar eu am solicitat doar fotocopii A4 pe care a trebuit să iau referentul agricol cu masina personala sa merg la un centru xerox sa plătesc o taxă pentru aceste fotocopii in acea unitate dupa care am venit la primarie si am mai plătit o taxă de 32 lei si mi s-a specificat o altă taxa pe care eu nu am solicitat.

În nenumărate rânduri, am solicitat anumite documente și de fiecare dată pe aceleași coduri mi se încasează sume diferite. Am și un dosar penal pe rol împotriva a 3 funcționari – Piele Ionela Floroiu, Florentina și Mihalcea Cristina. Acestea au întocmit si efectuat control in mod abuziv comitand abuz în serviciu și fals intelectual in întocmirea unei anchete sociale a bunicii mele care desi avea documente medicale eliberate de o clinică universitară nu au ținut cont iar la ordinul domnului primar Florian Vatafu au întocmit această anchetă. În urmă cu câteva zile, tatăl meu a solicitat eliberarea unui carnet de comercializare si ni s-a spus că vor trebui sa vina in control sa verifice acest lucru nu s-a mai intamplat pana in prezent niciodata și la alte persoane nici atat desi trebuia sa ni se elibereze acest document ni s.a spus că nu au timp. În nenumărate rânduri se țin chefuri la terenul de fotbal comunal de către acești funcționari, împreună cu domnul primar, în timpul programului de lucru, iar primăria rămâne închisă”.

Nicu Trandafir