Mesajul de Anul Nou pentru ramniceni al primarului Mircia Gutau

Mesaj de Anul Nou

2019 a fost un an extraordinar pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, un an în care s-au încheiat obiective de mare anvergură, în care s-au pus bazele solide ale unor investiţii viitoare şi în care am primit multiple recunoaşteri şi onoruri.

În cursul anului 2019 am finalizat proiecte care îşi vor pune, cu siguranţă, amprenta pe dezvoltarea viitoare a Oraşului. Aş aminti aici doar de Centrul de Permanenţă din Ostroveni, de Arenele ”Traian”, de noul bazin cu apă sărată de la Ştrandul Ostroveni şi, mai ales, de artera de legătură între bulevardele Tineretului şi Nicolae Bălcescu şi rampele la Pasajul Tudor Vladimirescu – proiecte din domeniul social, sportiv, turistic şi al infrastructurii care ş-au făcut simţite efectele pozitive imediat după punerea în folosinţă. La acestea se adaugă multe alte investiţii constând în reabilitarea străzilor din cartierele limitrofe (Cojocarilor, Bâlciului, Islazului, Lotrului, Posada, Straubing, Stăncioiului, Dumitru Zăgănescu, Stolniceni etc.), amenajarea unor noi locuri de joacă şi relaxare (în Parcul Mircea cel Bătrân, lângă Şcoala ”Anton Pann”, la Grădiniţa Ostroveni 2, lângă Dispeceratul ETA Nord, la blocul 116 şi la blocul 104 din cartierul Nord), modernizarea unităţilor şcolare (Şcoala ”Anton Pann”, Grădiniţa ”Dumbrava Minunată”, Grădiniţa Nord 2, Colegiul Energetic, Şcoala ”Take Ionescu”, Colegiul Naţional ”Matei Basarab”, Şcoala ”I. G. Duca”, Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul”, Şcoala Waldorf etc.), amenajarea unor parcări ce însumează mai multe sute de noi locuri (pe strada Nicolae Iorga, în spatele sediului Regiei Apele Române, pe str. Aurelian Sacerdoţeanu, în cartierul Nord ş.a.m.d.), montarea de semafoare cu buton pentru creşterea siguranţei pietonilor (pe str. Luceafărului – la Şcoala Gimnazială nr. 10, pe Calea lui Traian – la Şcoala ”Take Ionescu”, pe bd. Tudor Vladimirescu – la Şcoala Gimnazială nr. 5 şi pe str. Râureni – zona fabricii Annabella), anvelopări de blocuri, îmbunătăţiri ale sistemului de colectare a deşeurilor şi lista poate să continue.

Anul 2019 a însemnat, în acelaşi timp, şi demararea unor proiecte viitoare ale oraşului prin accesarea de fonduri externe. S-au semnat patru contracte cu finanţare europeană nerambursabilă – pentru modernizarea şi dotarea Şcolii Gimanziale nr. 13, pentru reabilitarea termică a încă 5 blocuri, pentru viitorul Parc ”Ştirbei Vodă” şi pentru modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare ale ETA şi dezvoltarea unui sistem de management al traficului general, ceea ce a făcut ca suma totală atrasă de Municipiu din această sursă în ultimii trei ani să ajungă la 34,5 milioane de euro. La acestea se mai adaugă finanţări obţinute de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (pentru transformarea clădirii internatului Liceului Tehnologic ”Ferdinand I” în locuinţe sociale, pentru construirea a 120 de locuinţe sociale în Ostroveni şi pentru reabilitarea termică a 5 blocuri din zona centrală), prin PNDL (construirea Grădiniţei nr. 16), de la Fondul de Mediu (realizarea a 7 staţii de încărcare a autovehiculelor electrice) sau de la Compania Naţională de Investiţii (baza sportivă de la Goranu).

Toate aceste reuşite nu au rămas neobservate de forurile care se ocupă de analiza activităţii administraţiei locale din România: Municipiul Râmnicu Vâlcea a primit Premiul de Excelenţă în Protecţia mediului şi gestionarea eficientă a deşeurilor în cadrul Galei AMR 2019 şi Diplome de Excelenţă pentru proiectul ”Construirea unei artere de legătură între bulevardul N. Bălcescu şi bulevardul Tineretului” şi pentru ”Gestionarea eficientă a fluxurilor de deşeuri” în cadrul Galei Administraţie.ro; alte premii, în gale de specialitate, au fost acordate Companiei ETA S.A. pentru progresele înregistrate în domeniul transportului urban de călători.

Să mai adaug, pentru întregirea tabloului acestui extraordinar an 2019, faptul că, prin Hotărâre de Guvern, Sala Sporturilor ”Traian” a trecut în administrarea Primăriei – şi am depus deja la Compania Naţională de Investiţii un proiect pentru modernizarea şi extinderea acestei structuri sportive – că echipa de handbal SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat titlul de Campioană naţională iar acum evoluează în cea mai selectă companie europeană şi că Municipiul s-a înfrăţit cu sectorul Ciocana din Chişinău, precum şi cu oraşul Dura din Palestina.

Anul 2020 se anunţă unul la fel de plin. Municipalitatea are în plan să demareze o serie de proiecte de mare anvergură, ce vor îmbunătăţi confortul locuitorilor şi vor creşte atractivitatea Râmnicului. Printre acestea se numără amenajarea a două parcări etajate în oraş – una la Spitalul Judeţean, iar cealaltă în cartierul Ostroveni, contruirea a două bazine de înot didactice la Ştrandul Ostroveni şi la Colegiul Energetic din zona Nord, realizarea unui artere de legătură între strada Remus Bellu şi strada Republicii de-a lungul râului Olt, inclusiv traversarea căii ferate în zona Nord, găsirea unei soluţii viabile de asigurare a furnizării agentului termic pentru populaţia municipiului, relocarea tuturor activităţilor vamale în noua clădire a Vămii din Parcul industrial Sud, construirea unui nou stadion cu finanţare externă şi extinderea Parcului Zăvoi pe locul actualului stadion, realizarea unui parc-pădure pe Dealul Capela, achiziţionarea de autobuze cu combustibil alternativ şi modernizarea Autobazei ETA sau Parcul ”Ştirbei Vodă”.

Toate cele enumerate în dreptul anului 2019 şi toate planurile pentru anul 2020 nu ar fi fost posibile fără sprijinul permanent pe care l-am primit din partea locuitorilor acestui oraş. Au fost alături de administraţia locală în toate ocaziile în care am discutat problemele cu care se confruntă, am căutat soluţii la ele, am creionat planuri de dezvoltare şi ne-am bucurat împreună de reuşitele Oraşului. Fie printr-un cuvânt de apreciere, fie printr-un comportament civic sau doar prin achitarea la timp a impozitelor locale ce au transformat în realitate toate proiectele, cetăţenii Râmnicului au arătat că se bucură pentru aceste realizări, că se simt parte din împlinirea lor şi că sunt mândri că aparţin acestui loc minunat. Le mulţumesc pentru acest sentiment de solidaritate pe care mi l-au transmis în nenumărate ocazii şi îi asigur că voi lucra pe mai departe pentru prosperitatea şi mai binele Râmnicului nostru drag!

Ţin totodată să mulţumesc tuturor instituţiilor cu care am colaborat atât de bine în cursul anului 2019 şi cu care sunt convins că voi avea o colaborare de succes şi în anul 2020. Un cuvânt de apreciere se cuvine adus şi firmelor care activează în municipiu, care au îmbogăţit ”zestrea” Râmnicului şi s-au implicat pentru realizarea unor proiecte împreună cu administraţia locală. Doresc să transmit mulţumiri şi mass-media, care a informat, cu acurateţe şi promptitudine, populaţia Râmnicului, astfel încât cetăţenii să afle ce se face cu banii lor şi cum se pot implica în luarea celor mai importante decizii. Nu în ultimul rând, doresc să adresez mulţumiri şi personalului implicat în structurile administraţiei locale, colegilor mei, viceprimarii Carmen Preda şi Eusebiu Veţeleanu, consilierilor locali, tuturor funcţionarilor şi personalului contractual, care, fiecare în zona sa de competenţă, au contribuit la reuşitele lui 2019 şi vor pune umărul la proiectele din 2020.

Tuturor le doresc un an plin de bucurii, să fie sănătoşi, să iubească în continuare Oraşul acesta extraordinar şi să aibă parte numai de reuşite!

La mulţi ani!

Mircia Gutău

Primar