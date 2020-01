Medicul Nicolae de la UPU Valcea spune ca nu “aranjeaza” examenele de angajare

COMUNICAT

In urma aparitiei intr-o publicatie locala a unor acuzatii cu privire la desfasurarea concursului pentru 3 posturi de asistent medical generalist in cadrul Unitatii de Primiri Urgente a SJU Valcea, va comunicam urmatoarele:

1. La examenul pentru cele 3 posturi de asistent medical din cadru UPU Valcea s-au inscris 29 de candidati. In urma selectarii dosarelor au fost admisi 29 de candidati. ( informatia ca au fost admise 38 de dosare este ERONATA si probabil preluata de pe site-ul www.sjv.ro de la alt concurs )

2. Proba scrisa a constat in rezolvarea a 5 subiecte scrise din cadrul celor 120 de subiecte afisate pe site-ul www.sjv.ro inca din luna septembrie 2019, candidatii fiind cei care au extras subiectele.

3. In urma probei scrise din data de 20.01.2020 au fost admisi 7 candidati

4. In data de 21.01.2020 au fost depuse 3 contestatii la rezultatul probei scrise, depuse la registratura SJU Valcea cu numerele de in registrar 2222/21.01.2020, 2226/21.01.2020, 2264/21.01.2020.

5. In urma analizarii contestatiilor si a recorectarii lucrarilor scrise de catre comisia de solutionare a contestatiilor, unul dintre cei 3 candidati a obtinut punctajul necesar pentru a fi declarat admis.

6. Rezultatul contestatiei a fost afisat la sediul SJU Valcea din str. Calea lui Traian nr 201 si trimis catre firma externa ce asigura mentenanta site-ului institutiei pentru publicare.

6. In data de 22.01.2020 incepand cu ora 10.00 s-a desfasurat in cadrul UPU Valcea proba practica (supravegheata video), proba ce a constat in manevre medicale pe pacient in cadrul UPU, in fata comisiei de examen si a observatorilor. Nu au fost depuse contestatii.

7. In data de 23.01.2020 incepand cu ora 14.30 s-a sustinut a 3-a proba – proba interviu. Nu au fost depuse contestatii

8. Pentru informatiile neadevarate si defaimatoare aduse in spatiul public ne rezervam dreptul de a actiona in instanta autorul articolului, tinand cont si de faptul ca deontologic ar fi fost sa se ceara si un punct de vedere din cadrul SJU Valcea

Dr Nicolae Florin

Medic sef UPU SMURD Valcea