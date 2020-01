Deputatul Daniela Oteșanu spune că Guvernul liberal NU are prevăzute sumele necesare majorării salariilor din învățământ

Zilele trecute, deputatul PSD Daniela Oteșanu, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială, a adresat o interpelare către Ministerul Educației și Cercetării, pe tema alocării de fonduri pentru majorarea salariilor personalului din educație până la finalul acestui an, conform legislației în vigoare: „Având în vedere că în Bugetul pentru 2020, Guvernul condus de domnul Ludovic Orban nu a prevăzut majorările de salarii pentru profesori, vă rog să-mi comunicați dacă veți respecta creșterea salariilor bugetarilor cu 25% din diferența rămasă după intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare, nr. 153/2017 până la grila din 2022. Totodată vă rog să-mi transmiteți de ce ați alocat din necesarul de 8,4 miliarde de lei în plus pentru majorările prevăzute de lege, doar 1,3 miliarde de lei! Românii trebuie să fie informați că în bugetul pentru 2020, actualul Guvern nu a prevăzut fonduri pentru creșterile prevăzute de legislația în vigoare pentru educație. Suma totală necesară în acest an pentru aplicarea creșterilor de salarii ale dascălilor ar fi trebui să fie 8,4 miliarde de lei. În buget nu sunt decât 1,3 miliarde de lei în plus față de anul trecut. Lipsesc 7,3 miliarde de lei! Degeaba transmiteți public că sunt bani, degeaba dau asigurări premierul Orban și alți miniștri că nu tăiați salariile. Vorbele nu pot masca realitatea. Cifrele sunt clare și demonstrează că nu au fost alocate fondurile necesare pentru majorarea salariilor profesorilor până la finalul acestui an, așa cum este stipulat în legislația actuală. Solicit răspuns în scris”.