TOPUL oamenilor de afaceri valceni in 2019

Locul I – Familia Dan și Dorina Mutu – pentru performanţă și seriozitate în afaceri și pentru că au reușit să-i dea brandului vâlcean Annabella o anvergură internațională;

Locul II – Familia Ion si Maria Tudor – pentru managementul performant în afaceri şi numărul mare de angajaţi (peste 1000), care lucrează în cadrul grupului de firme: Uzina Mecanică, Alutus, Olăneşti Riviera etc si pentru ca a adus brandul hotelier international de lux RAMADA la Ramnicu Valcea.

Locul III – Constantin Boromiz (BOROMIR) – pentru că a dezvoltat cu muncă, profesionalism şi inteligenţă un brand naţional BOROMIR! Felicitari sincere!;

• Locul IV – Dumitru Becșenescu (Antares) –pentru implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport;

• Locul V – Familia Irina, Adina si Diana Craciunescu care detine Grupul de firme Diana din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 90 mil. euro, din care cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri au avut-o abatorul şi fabrica de preparate din carne Diana.

• locul VI – Ovidiu Ciogescu (ELECTROVALCEA) – un om de afaceri corect si demn, care a construit un brand in domeniul constructiilor civile si industriale in cei peste 20 de ani de activitate. Firma ELECTROVALCEA a realizat una dintre cele mai importante lucrari din judetul Valcea in anul 2019: reabilitarea Arenelor Traian din Ramnicu Valcea!

• Locul VII – Ion Cazan (CAZICOM)- un exemplu de seriozitate si competenta in domeniul constructiilor