DOCUMENTE INCENDIARE! Procurorii anticoruptie de la DNA Pitesti cerceteaza afacerile CIECH Soda! Acum intelegeti de ce sunt disperati polonezii si arunca fake news-uri in presa de casa?!

BOMBA! Procurorii anticoruptie de la DNA Pitesti au inceput urmarirea penala in dosarul penal nr. 88/P/2018, care vizeaza fapte de coruptie prin care SC CET Govora SA a fost devalizata de peste 100 de milioane de euro in perioada 2007-2016, atunci cand a vandut abur si energie electrica sub pretul de productie catre Uzinele Sodice Govora (CIECH Soda Romania) si SC Oltchim SA! In vizorul procurorilor au intrat inclusiv polonezii de la CIECH Soda, care au condus societatea in aceasta perioada, fiind suspectati de fapte de coruptie! Polonezii de la CIECH au castigat aproape 100 de milioane de euro din afacerea cu CET Govora! Sunt cercetati, in principal, fostul director Mihai Balan, polonezul Witold Urbanowski, precum si membrii consiliilor de administratie de la CET Govora din aceasta perioada. Asupra tuturor planeaza acuzatii grele si dosarul se poate lasa cu pedepse grele: ani multi de inchisoare pentru fapte de coruptie! Cititi si va cruciti!

Procurorii au cerut documente şi înscrisuri, astfel:

Se vor înainta, în copie, atât contractul cu nr. 33239/27.12.2006 încheiat cu SC CIEH SODA ROMÂNIA SA precum şi toate actele adiţionale aferente.

Se vor furniza următoarele date:

care au fost împrejurările care au determinat, în perioada 2007-2016, vânzarea de abur industrial sub costul de producţie, fapt ce a determinat producerea unui prejudiciu evaluat la aproximativ 67 milioane euro aşa cum se reţine prin raportul EURO INSOL;

care au fost împrejurările care au determinat anularea datoriilor SC CIEH SODĂ ROMÂNIA SA în sumă de 27.999,498 lei (dacă acest act a avut loc);

care a fost soldul datoriilor SC CIEH SODA ROMANIA SA în perioada 2007-2016, cât s-a recuperat din acesta (defalcat pe ani) şi care este soldul acestor datorii la acest moment (debit curent/penalităţi/dobânzi);

care a fost, pentru perioada 2007-2016, şi este ponderea cifrei de afaceri anuale cu SC CIEH SODA ROMANIA SA (în procente);

care ar fi consecinţele, atât directe cât şi indirecte, ce ar rezulta sau ar fi rezultat din denunţarea contractelor încheiate cu acest operator economic(analiza se va realiza prin prisma capacităţii de producţie, a veniturilor realizabile, a identificării altor posibilităţi de valorificare, în aceleaşi cantităţi, către alţi consumatori; impactul social în legătură cu forţă de muncă)

Se vor înainta, în copie, contractele încheiate cu SC OLTCHIM SA în perioada 2007-2016 precum şi toate actele adiţionale aferente.

Se vor furniza următoarele date:

care au fost împrejurările care au determinat, în perioada 2007-2016, vânzarea de abur industrial sub costul de producţie, fapt ce a determinat producerea unui prejudiciu evaluat la aproximativ 24 milioane euro aşa cum se reţine prin raportul EURO INSOL;

care au fost împrejurările care au determinat anularea/eşalonarea datoriilor SC OLTCHIM SA (dacă acest act a avut loc);

care a fost soldul datoriilor SC OLTCHIM SA în perioada 2007-2016, cât s-a recuperat din acesta (defalcat pe ani) şi care este soldul acestor datorii la acest moment (debit curent/penalităţi/dobânzi):

care ar fi consecinţele, atât directe cât şi indirecte, ce ar rezulta sau ar fi rezultat din denunţarea contractelor încheiate cu acest operator economic (analiza se va realiza prin prisma capacităţii de producţie, a veniturilor realizabile, a identificării altor posibilităţi de valorificare, în aceleaşi cantităţi, către alţi consumatori; impactul social în legătură cu forţă de muncă)

Care erau disponibilităţile financiare ale societăţii, atât în conturile bancare cât şi în conturi bilanţiere –clienţi debitori de încasat, la datele de:

26.02.2016 când a fost luată decizia de achiziţionare a celor 102.000 certificate verzi;

09.03.2016 când au fost încheiate cele 87 contracte de vânzare cumpărare certificate verzi;

31.03.2016, 29.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016 şi 29.07.2016 când au fost emise biletele la ordin către cei 87 furnizori de certificate verzi. Se vor înainta în acest sens documente justificative în susţinerea răspunsului ce va fi formulat precum şi documente financiar contabile din care să rezulte soldul actual al fiecărui furnizor.

care au fost sumele de bani trase de către ALPHA BANK (pentru acoperirea liniei de credit acordată) din conturile SC CET GOVORA SA după data de 27.04.2016 şi încasate efectiv în baza contractelor încheiate cu SC CIEH SODA ROMANIA SA (33239/27.12.2006 şi actele adiţionale), SC OLTCHIM SA, SC VILMAR SA, SC ASCOM INTERNAŢIONAL SRL, CS GOVCREST INTERNAŢIONAL SRL ş.a., creanţe cesionate în faţa unităţii bancare. Se vor înainta în acest sens documente justificative în susţinerea răspunsului ce va fi formulat.

Tineti aproape – urmeaza in curand alte DEZVALUIRI INCENDIARE!

Tiberiu Pirnau