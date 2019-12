Amenajarea apartamentului: Ce poti schimba rapid si sigur – Lucruri pe care sa le stie valcenii

Daca te-ai plictisit de aspectul casei tale si vrei sa modifici diverse elemente din decor pentru a arata total diferit, asigura-te ca vei schimba in special, ceea ce are un mai mare impact de ansamblu. Asadar, daca vrei sa iti modernizezi in vreun fel apartamentul, poti inlocui, in primul rand mobila, covoarele sau poti sa vopsesti peretii intr-o alta culoare. Perdelele, de asemenea, au un impact semnificativ atunci cand vine vorba despre aspectul unei camere, mai ales daca aceasta este de dimensiuni mai mici.

Elementele ce solicita o investitie semnificativa pot fi schimbate total sau, de ce nu, doar partial, daca poti apela la solutii care sa fie in favoarea bugetului tau. Pentru a-ti forma o idee in ceea ce priveste mobila pe care urmeaza sa o alegi, poti arunca o privire pe Vreimobila.ro, unde gasesti o multime de lucruri care te pot inspira.

Iata ce elemente poti inlocui din camerele apartamentului tau pentru ca acesta sa arate diferit

Perdelele si draperiile

Aceste doua elemente au un impact remarcabil asupra unei incaperi, indiferent de dimensiunile ei. Poti incerca sa asortezi culoarea draperiilor cu cea a unui detaliu care se regaseste in camera.

Specialistii recomanda sa utilizezi draperii din materiale mate sau chiar satinate, usor lucioase, care sa dea impresia unui spatiu deschis.

Covoarele, traversele sau mochetele

In functie de camera unde le ai amplasate, poti alege gama de culori pe care sa o contina fiecare in parte. Poti asorta detaliile covorului cu nuanta draperiilor, acest lucru fiind chiar recomandat. Daca alegi sa faci asta, aspectul camerei respective va fi vizibil schimbat.

Nuanta peretilor

Culoarea pe care peretii o au, desigur, genereaza o imagine de ansamblu a camerei, care poate influenta si starea pe care o ai atunci cand te afli in incaperea respectiva. Poti opta pentru o nuanta calda sau chiar pentru alb, care se va potrivi cu absolut orice ai pune inauntru si, mai ales, indiferent de coloristica mobilei pe care o vei alege.

Mobila

Chiar daca schimbatul mobilei din apartament necesita costuri semnificative, aceasta actiune cu siguranta va schimba aspectul camerei respective total. Poti tine cont de acest lucru atunci cand vrei sa amenajezi o incapere si dispui de o suma de bani mai mare.

Poti alege sa cumperi mobillier alb cu finisaj lucios, pentru ca aceasta este favorita in ultima perioada. Mobila de aceasta culoare va oferi camerei tale un aspect elegant, indiferent de decorul pentru care optezi in restul spatiului. Nu este nevoie sa incarci prea tare aspectul apartamentului, pentru ca intotdeauna simplitatea va oferi si eleganta.

Acum ca ai aflat cateva aspecte pe care le poti utiliza atunci cand vrei sa iti remobilezi apartamentul integral sau doar cateva camere din acesta, poti tine cont de aceste sfaturi, care cu siguranta te vor ajuta la schimbarea imaginii de ansamblu a casei tale.

Asadar, tu ce nuante de draperii vei utiliza pentru living? Dar pentru dormitor? Vei alege ca acestea sa fie asortate cu covoarele?

Sursa foto: Shutterstock.com