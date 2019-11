Un bărbat din comuna Păușești Otăsău a murit ars de viu în propria locuință

Incendiul a avut loc în data de marți, 5 noiembrie 2019, pompierii din cadrul ISU Vâlcea fiind solicitați în jurul orei 8.15, să stingă flăcările la o casă din satul Bărcanele. Din păcate, pompierii au găsit cadavrul bărbatului, iar în urma cercetărilor au descoperit că incendiul ar fi pornit de la o țigară aprinsă de acesta. Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta mocnit in interiorul locuintei, iar proprietarul acesteia , un barbat in varsta de aproximativ 55 de ani era intins in pat, in camera in care se manifesta incendiul. Acesta avea arsuri de gradul II pe aproximativ 40% din suprafata corpului si nu prezenta semne vitale. Potrivit declaratiilor facute de vecini, victima era nedeplasabila fiind imobilizata la pat. Din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea barbatului, decesul acestuia fiind declarat de medicul de la ambulanta. Cercetarile preliminare efectuate la fata locului arata ca incendiul s-ar fi declansat in interiorul locuintei, in zona patului, de la o tigara aprinsa consumata de persoana decedata. Cercetarile ulterioare vor stabili si cauza exacta a decesului.