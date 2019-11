Petiția ”Nicio școala fără săpun și hârtie” in judetul Valcea a strâns peste 1000 de semnături!

COMUNICAT DE PRESĂ

Vâlcenii se mobilizează pentru a reasigura condițiile sanitare necesare elevilor. Petiția ”Nicio școala fără săpun și hârtie” a strâns peste 1000 de semnături!

AVE-Asociația Vâlceană a Elevilor a realizat în anul precedent un demers prin care nemulțumirile elevilor referitoare la condițiile igienice din băile școlare au fost confirmate. Mai exact, AVE a împărțit chestionare mai multor elevi din diferite școli pentru a afla de existența ( în acest caz, inexistența ) produselor igienice din băi.

Pe parcursul acestei acțiuni, problema s-a rezolvat “de la sine”, elementele lipsă începând să apară ușor-ușor în băile elevilor. Un nou an școlar a început iar problema pe care o credeam rezolvată încă persista. De această dată, am apelat la Direcția de Sănătate Publica. Aici, am fost informați că s-au realizat controalele necesare iar rezultatele s-au dovedit a fi în mare parte pozitive.

Împreună cu Consiliul Județean al Elevilor Vâlcea, am lansat petiția “Nicio școala fără săpun și hârtie”. În doar trei zile de la postarea ei pe rețelele de socializare, petiția a strâns 950 de semnături, lucru ce denotă că nu doar elevii, ci și părinții și poate chiar și unii dintre profesori sunt îngrijorați de aceasta situație deranjantă și doresc remedierea ei. Reamintim faptul că pentru unii elevi, existența acestor produse de igienă, atât de rare, reprezintă un “noroc” sau chiar “lux”, când ar trebui sa fie în permanență la dispoziția lor. De asemenea, în caz de epuizare, trebuie să existe rezerve; multe dintre școli au elevi repartizați atât în programul de dimineață, cât și în cel de după-amiază, cei din urmă fiind cei care resimt cel mai rău problema.

Aceștia nu beneficiază de produse chiar dacă ele au fost aduse încă de la primele ore ale dimineții, rămânând, cel mai adesea, în lipsa lor. Asociația Vâlceană a Elevilor cere respectarea drepturilor elevilor și introducerea produselor igienice necesare în băile din aceste instituții publice în care principali sunt elevii, sănătatea lor reprezentând un factor important de care trebuie să aibă grijă pentru a putea fi capabili să facă față cerințelor școlare, dar și pentru ceea ce înseamnă viitor. Ne dorim ca școala să nu mai contribuie la afectarea stării de sănătate a elevilor și să le asigure condițiile corespunzătoare oricărei ființe umane. Așteptăm ca și mai mulți vâlceni sa ne susțină în acest demers, ajutându-ne să strângem cât mai multe semnături ale petiției. Doar astfel vom reuși să obținem rezultatul mult dorit: resursele lipsă din băi sa apară în toate unitățile de învățământ vâlcene și, de data aceasta, pe o durată de timp mult mai lungă decât cea precedentă, deși noi sperăm la ceva permanent. Igiena din băi nu reprezintă un moft, ci mai degrabă modul școlilor și liceelor de a arăta cât de mult le pasă de elevii lor. În astfel de cazuri doar noi, asociațiile formate din elevi, ajutați de oameni care sunt de părere că vocea noastră contează, putem readuce sistemul educațional cu picioarele pe pământ. Elevii merită să studieze în școli curate.

Link-ul petiției “Nicio școală fără săpun și hârtie “aici: https://secure.avaaz.org/ro/community_petitions/Asociatia_Valceana_a_Elevilor_Conditii_sa nitare_in_scolile_din_Ramnicu_Valcea/details/ BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI VÂLCENE A ELEVILOR