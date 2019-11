PATURI MODERNE PENTRU PACIENTELE MATERNITATII VALCENE!

PATURI MODERNE, PENTRU PACIENTELE MATERNITATII VALCENE!

Continuam sa le dam valcenilor vesti bune de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea! In primul rand, vrem sa amintim ca, numai anul acesta, Consiliul Judetean Valcea ne-a alocat peste 1 milion de euro din bugetul judetului, pentru modernizarea si dotarea cu aparatura medicala a sectiilor SJU.

In prezent, sunt in plina desfasurare mai multe licitatii pentru proiecte cu finantare europeana sau guvernamentala, iar una dintre aceste licitatii se organizeaza pentru consolidarea si modernizarea Maternitatii.

Cladirea va fi reabilitata complet, insa pana depasim aceste proceduri, trebuie sa apreciem si efortul unor prieteni ai Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Printre acestia se numara si deputatul Eugen Neata, cel care a identificat si a fructificat o oportunitate pentru dotarea cu paturi moderne a Maternitatii valcene.

Demersul acestuia a putut fi realizat si prin implicarea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu.

Pe langa cele 20 de paturi moderne, am primit si alte piese de mobilier, dar si 20 de carucioare pentru transportul pacientilor.

Cu toate problemele semnalate in activitatea noastra, ii asiguram pe pacienti de preocuparea noastra continua, pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate, in toate sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.

Compartiment Relatii cu Publicul – Spitalul Judetean Valcea