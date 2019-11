Dorina Mutu (Annabella) si Irina Craciunescu (Diana SRL), premiate in cadrul evenimentului „FORBES ROMÂNIA 30 pentru RO30” la Gala Forbes 500 – ediția 2019 

Antreprenoarea din Râmnicu Vâlcea este una dintre puținele femei din retailul românesc care au construit un business de la zero și, mai mult decât atât, face față cu brio provocărilor din contextul actual de piață. Secretul reușitei? Încredere, respect și seriozitate – trei elemente aparent simple, dar care puse la baza acțiunilor de zi cu zi, au ajutat-o pe Dorina Mutu să ducă rețeaua Annabella în top 3 companii locale de retail alimentar – noteaza magazinulprogresiv.ro

Momentul zero. Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluție, cu un magazin în care se vindeau fructe și legume și doi oameni cu ambiții mari. Născută în Râmnicu Vâlcea, Dorina Mutu – antreprenoarea care se află în spatele businessului – nu și-a dorit niciodată să plece din orașul natal, așa că după terminarea liceului s-a alăturat echipei de la Fabrica de conserve Râureni, lucrând atât în producție, cât și în vânzări. În 1994, aceasta a ales să renunțe la confortul pe care i-l oferea un loc de muncă într-o companie locală pentru o industrie care se afla la început de drum, dar care a trezit spiritul antreprenorial în mulți români. „După Revoluție, toată lumea făcea comerț. Era ca un orizont larg deschis, în care toată lumea a văzut o oportunitate de a construi ceva. Și noi nu am făcut excepție. Așa că, la vârsta de 23 de ani, am plecat și eu și soțul meu de la Râureni ca să ne deschidem propria afacere”, își amintește Dorina Mutu.

Nu au avut un capital de investiții prea consistent, în schimb au avut mult curaj. „Nu mi-a fost teamă niciun moment să o iau de la zero. La 23 de ani nu stai să cântărești prea mult deciziile, pur și simplu elanul tinereții ne-a aruncat în acest business, chiar dacă am pornit la drum doar cu o doză de curaj”, povestește antreprenoarea. Așa au ajuns să deschidă în 1994 primul magazin Annabella.

Etapele de dezvoltare. Începutul a fost unul anevoios, însă proprietarii Annabella au învățat repede să se adapteze la nevoile consumatorului și să se alinieze la cerințele pieței. „În momentul în care au venit în țară rețele internaționale de retail, în comerțul românesc nu existau reguli, nu exista o strategie clară, nu exista nimic. De aceea și impactul atât de mare. Însă ce puteam face? Fie alegeam să luptăm cu ei, fie cedam”, mai spune Dorina Mutu. Iar cei doi antreprenori vâlceni au ales să lupte. Chiar dacă retailerii internaționali nu ajunseseră încă în județul lor, în anul 2000 soții Mutu au deschis primele magazine din oraș cu autoservire. „Acela a fost momentul în care a început dezvoltarea rețelei, din dorința de a acoperi nevoile și cererile consumatorilor noștri. Ulterior, dezvoltarea a venit firesc, pas cu pas, cu multă muncă și implicare”, subliniază fondatoarea Annabella.

Și la nivel de investiții, lucrurile s-au făcut pas cu pas, dezvoltarea fiind susținută și prin credite. „Am reușit doar luând credit după credit. Doar înainte de intrarea în recesiune am contractat credite patru ani consecutivi”, explică Dorina Mutu. În 2008 a fost făcut un alt pas important în evoluția businessului, odată cu preluarea Fabricii de conserve Râureni de la Oltchim, pentru care soții Mutu au plătit 7,8 milioane de dolari. „În momentul în care Râureni a fost scoasă la vânzare ne-am dorit foarte mult să salvăm acest brand în care am crezut întotdeauna. La decizia finală a contribuit, pe de-o parte, pasiunea soțului meu pentru acest domeniu și dorința de a investi în zona de producție, iar pe de altă parte faptul că acesta este locul în care ne-am cunoscut. Am investit în retehnologizarea fabricii, precum și în brand, iar investițiile noastre au meritat efortul pentru că astăzi regăsim produsele Râureni în toată țara și pe cinci continente, iar vânzările au depășit 74 mil. lei în 2015”, susține Dorina Mutu.