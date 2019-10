VIDEO: Primarul Mircia Gutau: Guvernul PSD si-a respectat angajamentele fata de municipiul Ramnicu Valcea! 186 de miliarde de lei, in conturile primariei pentru INVESTITII

Primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a multumit azi, in cadrul unei conferinte de presa, Guvernului PSD pentru ca s-a tinut de cuvant si a alocat la ultima rectificare bugetara suma de 186 miliarde le vechi municipiului Ramnicu Valcea. Potrivit edilului ramnicean, toti banii vor merge la investitii in lucrari publice, in beneficiul locuitorilor din Ramnicu Valcea. In aceeasi conferinta de presa, Mircia Gutau a anuntat ca la 30 noiembrie vor fi inaugurate bretelele de la pasajul Tudor Vladimirescu. Constructorul SC Ralunic SRL a realizat in timp record o lucrare de o complexitate ridicata. In urmatoatele saptamani bretelele vor fi asfaltate de firma Strabag, iar dupa probele specifice – vor fi date in folosinta. Mentionam ca aceasta lucrare este unul dintre cele mai ample proiecte edilitare ale municipiului de dupa 1989.

Tiberiu Pirnau