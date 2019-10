ACORD IMPORTANT – în domeniul sportului semnat la Paris – de ministrul Bogdan Matei și omologul său francez, Roxana Mărăcineanu

In data de 29 septembrie 2019, alături de directorul general MTS, Daniel Jianu și ministrul sporturilor din Republica Franceză, Roxana Mărăcineanu, am avut o intalnire la Paris pentru a semna o înțelegere administrativă între cele două țări. La semnarea protocolului a participat și ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu.

Prin această cooperare țările își exprimă dorința de a continua colaborarea în domeniul sportului în limitele competențelor fiecărei părți și va fi pusă în practică sub forma schimburilor de informații și de experiență, organizării de stagii și a participării la acțiunile de formare, organizării în comun a seminariilor, a conferințelor și a altor inițiative de interes comun.