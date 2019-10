A ÎNCEPUT CONSTRUCŢIA AUTOSTRĂZII SIBIU – PITEŞTI!

Au sosit primele utilaje pentru construcţia secţiunii 1 din cel important proiect rutier al României.

Austriecii de la Porr au deschis săptămâna aceasta şantierul pe lotul Sibiu – Boiţa din Autostrada Sibiu – Piteşti (A1), potrivit pasionaţilor de infrastructură.

f_350_200_16777215_00_images_banner5_autostrada-sibiu-pitesti-3.jpg”Porr a deschis șantierul pe lotul 1. Am văzut mişcare de acum două zile. În dimineaţa aceasta am trecut din nou şi am observat două excavatoare şi două compactoare. Deja au excavat din solul fertil pe o distanță de 50 m”, spune Adrian, un pasionat de infrastructură care a postat imagini cu proaspătul şantier.

După ce constructorul austric Porr a bătut ţăruşi topografici pe Autostrada Sibiu – Piteşti, pe lotul 1 ar fi fost finalizate şi lucrările de descărcare arheologică.

f_350_200_16777215_00_images_banner5_autostrada-sibiu-pitesti.jpg

Pe şantier au apărut şi panouri de informare în care sunt menţionate cele mai avansate loturi, respectiv 1, 4 şi 5, din cel mai important proiect rutier al României.

Constructorul austriac Porr a emis la începutul lunii august prima factură aferentă contractului de proiectare şi execuţie a secţiunii 1 din Autostrada Sibiu – Piteşti. În valoare de 4,68 milioane de lei, această factură a fost decontată pe 20 august, potrivit datelor din Registrul Operaţiunilor Generatoare de Obligaţii de Plată (ROGOP) al CNAIR.

Amintim că în aprilie 2019 a fost semnat contractul cu austriecii de la Porr pentru secţiunea 1. Ulterior ei au derulat activitatea de proiectare, potrivit unor imagini surprinse în iulie de pasionaţii de infrastructură.

Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa este deocamdată singurul tronson din Autostrada Sibiu – Piteşti care are constructor desemnat.

Până la jumătatea lunii octombrie, CNAIR ar uma să desemneze şi câştigătorul licitaţiei pentru secţiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti. Constructorul cu cele mai mari şanse este firma italiană Astaldi.

De asemenea, în cursa pentru secţiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeş au intrat 10 constructori. În ce piveşte secţiunile 2 şi 3, CNAIR urma să contracteze servicii de foraje geotehnice, pentru a lansa ulterior licitaţii de proiectare şi execuţie.

Autostrada Sibiu – Piteşti va avea o lungime de 123 kilometri şi va fi împărţită în cinci loturi, Sibiu – Boiţa, Boiţa – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeş şi Curtea de Argeş – Piteşti, va avea opt noduri rutiere şi nouă tuneluri.

Autostrada Sibiu – Piteşti este o parte importantă a Coridorului 4 Pan-European, care traversează ţara de la vest la est. Aceasta este cerută şi de către Dacia – Renault, cel mai mare exportator al României.

FOTO: Autostrada Sibiu – Piteşti, secţiunea Sibiu – Boiţa (sursa: Adrian Sibiu, utilizator forum PeUndeMerg.ro)

Sursa: econominca.net