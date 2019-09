Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea vă invită la teatru!

Teatrul Municipal „Ariel” participă la Festivalul de Teatru „VERSUS- SHOWCASE CENTENAR” Rm Vâlcea ( 19 – 25 septembrie 2019) organizat de Consiliul Județean Vâlcea, Teatrul Anton Pann și Asociația Ataraxia, cu spectacolul „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, regia și scenografia Vlad Popescu, la Cinematograful „Geo Saizescu” (în data de 23 septembrie 2019, ora 19:00, intrare GRATUITĂ în limita locurilor disponibile).

Spectatorii sunt invitați ca prin intermediul acestei comedii, „Steaua fără nume”, să descopere personajele din opera lui Mihail Sebastian, personaje ce-și exprimă fără niciun fel de ocolișuri nevoia de cunoaștere, fiind într-o continuă căutare a sinelui, iar în cele din urmă predomină nevoia firească și umană de a iubi și de a fi iubit. Misterul rămâne în prim-plan deoarece nu se poate descifra nicio certitudine de reciprocitate a acestei armonii existențiale.

Despre spectacol, regizorul Vlad Popescu a declarat: „Steaua fără nume” este povestea tragi-comică a coliziunii dintre două universuri, a doi oameni cu principii total diferite de viață, a căror întâlnire și șansă de a se întâlni și iubi nu ar fi fost posibilă, dar care, printr-o întâmplare – sau nu, pentru o clipă, ajung să se contopească, să se completeze și să se transforme. Dar pentru că orice comedie respectabilă are la bază o dramă, siguranța și confortul, teama de-a nu fi judecat, de-a deține „controlul” înving întotdeauna fragilitatea existenței libere, spontane, exuberante a iubirii. Aici un rol dominant îl are și societatea, „gura târgului”, o prezență invizibilă, malefică, a mediocrității, care are drept scop nimicirea oricărui lucru particular, care are nevoie să știe tot, să vadă tot, să controleze tot. Masa asta uniformă de gândire creează tipare, pune presiune și, de cele mai multe ori, distruge vise, indivizi, vieți.

Din distribuţia spectacolului, cea indicată de autor, fac parte actorii: Anca Olteanu (Necunoscuta), Ionuț Mocanu (Profesorul), Cătălina Sima Getsck (Domnişoara Cucu), Gabriel Popescu (Şeful gării), Alin Păiuș (Udrea), Cristian Stanca (Grig), Mădălina Floroaica (Eleva), Georgiana Marin (Ţăranca), Julliet Attoh (D-na Grigorescu), Dan Constantin (Pascu), Camelia Constantin (Ichim), Alin Holcă (Conductorul).

Programul de spectacole al Teatrului Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea din perioada 22-23 septembrie 2019: spectacolul pentru copii „DĂNILĂ PREPELEAC” (http://www.arieltheatre.ro/512-danila-prepeleac-premiera-12)-prețul biletului 10 lei-, comedia „BON SOIR, MONȘER!” (http://www.arieltheatre.ro/513-bon-soir-monser-25) -prețul biletului 15 lei-.

☎ Rezervări la numerele de telefon 0350.427.500 / 0741.287.911

Vă așteptăm cu drag la teatru!