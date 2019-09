Primăria Călimănești implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Grădiniței cu program prelungit”

Conform unui comunicat de presă din luna august, Primăria Călimănești implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Grădiniței cu program prelungit”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul se derulează în orașul Călimănești, în perioada de implementare 01.05.2017-30.11.2021, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 1.375.673 lei. Tot Primăria orașului Călimănești a decis în luna iulie, implementarea proiectului cu fonduri europene „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești”, în valoare 11.471.433 lei. Lucrarile de extindere a retelei de iluminat public se vor executa pe următoarele zone: de la sectia DN Seaca, spre Blue River (pe partea stanga spre Rm. Valcea) – 1000 m; strada Cloșca spre strada Tudor Vladimirescu – 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Buluica spre str. 24 Ianuarie – 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Campului – 1000 m; Calea lui Traian, pe o lungime de circa 5,5 km. În luna mai, Consiliul Local Călimănești a aprobat proiectul de buget local pe 2019 la nivelul sumei de 44,56 milioane de lei. Tot Consiliul Local Călimănești a mai aprobat la finele anului trecut documentația tehnico-economică pentru investiția „Creșterea eficienței energetice în clădirea primăriei orașului Călimănești, județul Vâlcea”, documentație ce se află în custodia Biroului Gospodărie Comunală, Investiții Implementare Proiecte. S-a luat în considerare faptul că implementarea acestui proiect de investiţie se va face prin Programul operațional 2014-2020. Tot anul trecut, Primăria Călimănești a organizat consultarea publică pentru proiectul major „Creșterea atractivității stațiunii Călimănești-Căciulata prin investiții în infrastructura urbană”. Proiectul urmează să fie propus spre finanțare prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investirții 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Proiectul are o valoare de 4 milioane euro în care sunt cuprinse: asfaltare 16 km de străzi, reabilitare trotuare și căi de acces; creștere energetică și dotări Școala Jiblea Veche; creștere energetică și dotări Grădinița cu program prelungit Călimănești; proiect de reabilitare în zona Școala Jiblea Nouă, construcție terenuri sportive, parc, reabilitare cămin cultural care urmăresc realizarea unui centru civic cu mobilier urban, zonă sportivă, etc.