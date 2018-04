Companii municipale București. Deputatul independent Remus Borza: “Se vor crea monopoluri” 

Înființarea companiilor municipale din București nu este deloc o idee bună. O astfel de acțiune ar putea fi stopată chiar de Consiliul Concurenței sau de Comisia Europeană.

Gabi Firea a făcut-o de oaie. Săptămâna trecută, într-o ședință destul de agitată a Consiliului General al Municipiului București, primărița noastră a pus la bătaie 1.2 miliarde de lei. Dacă ar fi banii dânsei, nu aș fi avut nimic împotrivă. Dar sunt banii noștri, ai contribuabililor pe care îi aruncă pe apa Dâmboviței. Această sumă uriașă reprezintă bugetele cumulate ale celor 22 de companii municipale nou înființate de doamna Gabriela Firea. Prin aceste monopoluri nu înseamnă că locuitorii municipiului București vor beneficia de servicii mai bune și mai ieftine. Crearea acestui holding trebuie verificată de Consiliul Concurenței și de organismul european din cadrul Comisiei, respectiv DG Competition, sub aspectul respectării și conformării la legislația concurenței. Sunt sectoare de piață unde există o foarte mare concurență. De exemplu, serviciile de pază. Probabil doar în București sunt peste 1000 de firme de pază. Ca atare nu văd rațiunea economică pentru care municipalitatea să-și facă propria firmă de pază, pe care urmează să fie angajați peste 3000 de oameni.

Primăria Bucureștiului ar obține tarife mai bune în urma unei licitații la care să participe orice companie de profil interesată. În martie, o altă firmă a municipalității, Compania de Agrement, a atribuit un contract de pază la Compania de Pază a municipalității, la un tarif de 16 lei pe oră, cu 4 lei mai mult decât prețul pieței. De la 1 aprilie, serviciul de management al traficului operat în ultimii zece ani de compania UTI a fost preluat de compania municipalității, doar că la un buget de 4 milioane de euro, de patru ori mai mare decât bugetul alocat în 2016. Tot de la 1 aprilie, de iluminatul public se va ocupa o altă companie municipală, care va înlocui compania Luxten. Evident, cu costuri de operare mult mai mari.

Dublarea fondului de salarii

Doar fondul de salarii pentru cele 22 de companii municipale este de 372 de milioane de lei anual. Știți care este fondul de salariu al Primăriei Municipiului București, unde sunt vreo 2000 de angajați cu cei din din unitățile subordonate ? 377 de milioane de lei. Dintr-un foc, doamna primar a dublat fondul de salarii. Eu o cunosc pe doamna Firea, primarul general al Capitalei, din 1991. Am o părere bună despre ea, este o fată deșteaptă, ambițioasă și care a evoluat foarte frumos. Doar că ea este în campanie electorală, zi de zi, pe banii noștri. Văd că sunt la modă măsurile populiste. Tot în ultima ședință de Consiliu General, a propus o sumă de 2000 de lei pentru femeile gravide și 13800 lei decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Dar ce are fertilizarea cu Primăria? Astea sunt programe și politici de încurajare a natalității derulate oricum de Guvernul României prin Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Doamna primar al Capitalei trebuie să aloce banii locuitorilor municipiului pe programe, strategii și investiții de fluidizare a traficului rutier, de reducere a poluării, de dezvoltare armonioasă, sustenabilă, a orașului etc.

Exemplul vienez

Gabi Firea justifică crearea holdingului municipal prin exemplul vienez. Ceea ce omite să spună însă, este faptul că holdingul municipalității vieneze funcționează pe parteneriatul public-privat. Asta înseamnă că holdingul vienez atrage bani de pe piață de la bănci si fonduri de investiții. Dar asta reclamă pentru eficienta funcționare, competență, expertiză, transparență și competivitate. Din păcate, cele 22 de companii municipale ale doamnei primar au fost gândite să cheltuie doar banii contribuabililor. Pentru că raportat la managementul acestor companii, ele nu vor fi în măsură niciodată sa devină finanțabile sau bancabile. Vorbim de 157 de oameni aleși pe sprânceană de doamna primar general, dar nu pe competențe profesionale sau capabilități manageriale, să populeze cele 22 de consilii de administrație. Doar fondul de salarii pentru acești “specialiști” e de 9 milioane de lei anual. Aparatul propriu al primăriei Bucureștiului numără 890 de salariați. Pe cele 22 de companii doamna primar intenționează să angajeze 8000 de oameni, o adevărată mașinărie electorală, dacă avem în vedere efectul multiplicator al votului.

Administrația Bucureștiului ar trebui regândită din temelii. Cele 6 primării de sector împreună cu primăria municipiului București cheltuie anual peste 2 miliarde de euro. Cu toate astea, orașul București este departe de a arăta ca o capitală europeană din punct de vedere al infrastructurii utilitare și de transport, din punct de vedere urbanistic, cultural, administrativ și al gradului de satisfacție al cetățeanului. Pentru o mai eficientă administrare a banului public ar trebui să desfințăm primăriile de sector și să transformăm Bucureștiul în metropolă. Actualul sistem administrativ încurajează hoția și risipa de bani publici.

sursa: DCNews.ro