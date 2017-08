Comuna Stoilesti, cea mai frumoasa comuna din judetul Valcea!

„Zilele comunei Stoilesti”

Comuna Stoilesti, cea mai frumoasa comuna din judetul Valcea. De ce spun acest lucru?

Pentru ca aici m-am nascut, am crescut, copilarit si aici traiesc persoanele pe care le respect, iubesc si carora le datorez ceea ce sunt astazi, parintii mei.

Astazi, la ceas se sarbatoare pentru comunitatea din Soilesti, am avut deosebita placere de a fi alaturi de oamenii minunati din localitatea mea natala si ii multumesc primarului Ionescu Florin pentru invitatie.

Cred ca cel mai frumos lucru in viata este sa nu uiti de unde ai plecat si sa fii ori de cate ori poti alaturi de persoanele dragi sufletului. Asta am simtit cand mi-am revazut profesorii, prietenii din copilarie si oamenii langa care am crescut. Astfel de momente ne ajuta sa ne regasim, chiar si pentru cateva momente si sa ne aducem aminte cu drag de zilele petrecute pe aceste meleaguri.

Nu o sa uit acest moment unic pentru mine, care s-a petrecut in cadrul manifestarilor prilejuite cu aceasta ocazie, si anume: momentul in care primarul si consilierii locali mi-au inmanat titlul de Cetatean de onoare al comunei Stoilesti. Stiu ca acest titlu atrage dupa sine o responsabilitate, dar nu ma sperie. Sunt si voi fi alaturi intotdeauna de consatenii mei, imi voi duce la indeplinire toate promisiunile facute in campania electorala si asta pentru ca le sunt dator acestor oameni minunati pe care ii respect si apreciez.

Felicit modul exemplar de organizare al evenimetului!

Il felicit pe primarul Ionescu Florin, pentru ca este aproape de comunitate si pentru tot ce a realizat in comuna noastra!

La multi ani, oameni buni si frumosi din comuna Stoilesti!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea