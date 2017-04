Primarul Neagoie din Ionesti a DEMOLAT ilegal o SCOALA!

Amorezatul primar milionar Neagoie a demolat o scoala din Ionesti pentru ca asa au vrut muschii lui. Normal ca indivizii certati cu scoala o urasc din tot sufletul si actioneaza in acest sens! Actiunea de demolare a imobilului este ILEGALA, avand in vedere faptul ca Primaria Ionesti nu a obtinut avizul de la Ministerul Educatiei, asa cum prevede legea! Pe primar il doare in basca si nici acolo, el este jupanul absolut si legile sunt pentru fraieri!

Acte necesare pentru Avizul conform al Ministrului Educației Naționale privind schimbarea destinației unor imobile

Documentele care stau la baza emiterii Avizului conform sunt următoarele:

Acordul Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar; Acordul Consiliului de Administrație al unității de învățământ; Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinație; Extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localității – pe raza căreia se află unitatea școlară; Caracteristicile tehnice ale imobilului – construcții și teren aferent, construcții, teren (anul în care a fost edificată construcția, regim de înălțime, suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață totală de teren); Plan de situație; Fotografii ale construcției (opțional); Memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinație (se va avea în vedere: starea tehnică a clădirii – descriere, unde își desfășoară activitatea specifică copiii/elevii unității de învățământ, ce utilizarea urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbarea de destinație, cum se realizează accesul la unitatea de învățământ în situația în care se propune schimbarea destinației unei clădiri situate în incinta unității de învățământ, dacă sunt solicitări ale altor unități din sfera învățământului pentru spațiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbarea de destinație, precum și alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii propunerii de schimbare de destinație etc.). Se va preciza dacă imobilul – construcții a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc.