Bătrânica bolnavă din Tomșani a fost SALVATĂ de mai mulți oameni de bine!

Gest admirabil al consilierului local din comuna Tomșani, Aurel Bogdănescu, care a semnalat zilele trecute un caz social care avea nevoie urgenta de soluționare!!! Femeia din imagine se numește Diaconu Georgeta, are 85 de ani și locuiește în comuna Tomsani, satul Folesti de Jos, județul Vâlcea! Este imobilizată la pat si după cum se observă în imagini , casa este plină de crăpături. Nu are lemne, iar în momentul în care am ajuns acolo, temperatura din încăpere era aceeași cu cea de afară! O să prezint cazul acestei femei in ședința Consiliului Local de luni, însă până atunci , dacă există oameni ce vor să ofere un sprijin de orice fel, sunt invitați să o facă!

Vestile bune nu au întârziat să apară și miercuri, 02-11-2016, bătrânica a fost dusă, cu ajutorul DGASPC Valcea si prin dipozitia presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, la un centru pentru bătrâni situat în comuna Costești județul Valcea. In mod sigur viața acestei bătrâne se va schimba în bine,începând de astăzi, datorita acestor oameni! Multumim pentru interesul acordat acestui caz si promptitudinea de care ati dat dovada domnul Constantin Radulescu! – a postat pe pagina de facebook Aurel Bogdănescu.

În aceeași zi a început construirea unei camere de 16 metri pătrați pentru bătrânica din Tomsani, cu sprijinul Primăriei Tomsani si un grup de voluntari din aceeasi comuna. A fost făcut un necesar de materiale de către consilierul Bogdănescu, primarul Dumitru Pearcu si viceprimar. Lucrările au fost demarate si daca vremea o permite sambata va fi pus acoperișul, după care săptămână viitoare se va trece la finisaje: tencuiala, tinci, lavabil, izolare cu polistiren. Mulțumim și îi felicităm sincer pe cei care s-au implicat si se implică în mod direct în rezolvarea acestui caz social! Deci SE POATE !!!