Liberalul Victor Stănculescu, corigent la limba română în liceu! Miau ca pisica!

Pe surse am primit o informație: Victor Stănculescu, consilierul județean, fin și protejat al președintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican, a fost corigent la limba română în liceu. Pentru mine nu este o noutate respectiva știre, având în vedere că am avut câteva conversații pe facebook cu politicianul, care se vede deja mare deputat, și am observat lacunele sale în ceea ce privește limba română – a scris de mai multe ori mi-au dat exact ca pisica: miau, miau. Și alte exemple! Tipul e tare-n clanță și nu se observă virgulele lipsă și cratimele inexistente! Până una, alta, liberalii să se spele pe cap cu astfel de personaje, dacă Alina Gorghiu crede că Victor Stănculescu merită să ajungă în Parlament, atunci NO COMENT!

Foto: Vocea Vâlcii