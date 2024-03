joi, 28 martie 2024

De ce AUR? De ce Vicențiu Mocanu

Traim vremuri tulburi. Nu cu mult timp in urma am participat fara voia noastra la cel mai mare experiment social, asa numita pandemie, cu ramificatii profunde in deciziile care se vor lua in legatura cu soarta noastra, dar mai ales a copiilor nostri. Scenariul care se desfasoara este oarecum desprins din lumea distopica a unor filme holywoodiene, de aceea pare cateodata doar o mistificare. Noua ordine mondiala si agenda 2030 , incearca sa creeze o lume in care noul dusman de clasa este barbatul heterosexual, alb si crestin.

Da, ai citit bine, dusman de clasa .., lupta de clasa. Astia sunt termenii marxismului vechi, transpusi acum in cultura. Si cum civilizatia este un produs al culturii, atentatul asupra acesteia este evident. In joc este libertatea noastra, si toate drepturile fundamentale pe care crestinismul, dreptul roman si filosofia greaca le-au insuflat in maduva profunda a gandirii democratice.. Odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul, prin Legea nr. 30/2016, România a intrat în era degradarii si a ideologiei de gen, care va fi impusa in scoli prin programe guvernamentale menite sa aduca uniformitatea ideologica si relativizarea adevarului. Stiu ca suna pompos, dar , daca se va intampla ca in tarile “civilizate” , o sa fie prea tarziu atunci cand te vei trezi..Iohannis a incercat deja sa-ti ia dreptul de a decide daca copilul tau poate fi indocrinat cu nebuniile ideologiei de gen. Poate cine stie, e doar un baiat in corp de fata sau invers. In occident se fac deja operatii de mutilare a copiilor , numite eufemistic schimbare de sex. Nu suntem departe de aceste situatii..

Stirea “La Berlin se va deschide prima grădiniță pentru gay și lesbiene: s-au înscris deja 60 de copii” poate deveni curand “La Bucuresti se va deschide prima grădiniță pentru gay și lesbiene”. Si atunci de ce AUR? Pentru este singurul partid care a luat atitudine impotriva acestor anomalii si a hipersexualizarii copiilor.. „Avem nevoie de libertate, nu de ideologie, avem nevoie de libertatea de a alege cum ne creștem copiii. Nu avem nevoie de masturbarea copiilor, de ideologie de gen, de avorturi la adolescenți, de sexualizarea lor, într-un cuvânt”, a spus deputatul AUR Ilie Coleșa. Am avut deja posibilitatea sa stavilim aceasta avalansa ideologica toxica prin vot, dar Coalitia pentru Familie a fost deturnata de politicieni corupti. Dar inca nu este prea tarziu.Europa fierbe, fermierii se lupta cu fortele de ordine pentru a putea supravietui, intr-o Uniune in care cotele de CO2 au devenit deja realitate. Cristian Terhes a stigat cat a putut de tare pentru a ne face sa auzim ce se intampla cu adevarat in Parlamentul European..Fermele din Olanda sunt inchise fortat pentru ca flatulenta , adica basinile vacilor ar fi un factor esential al asa zisei incalziri globale.Cotele de CO2 care impoziteaza la sange pe micii producatorii in functie de dioxidul de carbon “expirat”, vor distruge orice forma de independenta financiara, si vor ajunge si la noi in curand. Asta daca actuala coalitie care conduce tara, nu va fi inlaturata fara echivoc de catre patrioti.

Ti-aduci aminte cand radeai de cai care spuneau ca astia de la UE o sa ne oblige sa mancam gandaci?? E, pentru că animalele au fost scoase responsabile de încălzirea globală, Uniunea Europeană se grăbește acum să le înlocuiască cu lăcuste, greieri, viermi și gândaci. Deși pare un pic SF pentru populația României, care ia în derâdere acest fenomen, vestea proastă este că insectele se vor regăsi în aproape toate alimentele importate din UE, dar și din afara acesteia. Ia d-aci si mananca lacuste Gogule..Si iarasi ajungem la AUR. Singura formatiune care a semnalizat si s-a opus vehement tuturor masurilor globaliste , mascate abil in initiative eco, a fost AUR. Cand au vrut sa-mi ia dreptul fundamental de a decide asupra propriei integritati corporale, AUR s-a luptat pentru mine, cand mi-au pus botnita la “reeducare”, AUR a fost iar alaturi de mine..Nu pot sa uit asta.

Avem o sansa istorica, sa rasturnam o putere politica aservita intereselor globaliste , si poate sa existe un viitor si pentru copiii nostrii..Nu va fi usor.. Ramificatiile acesteia se intind in teritoriu , unde , cum este cazul Valcii, oameni vechi si patati, oportunisti si corupti, au creat o increngatura canceroasa, care sufoca acest oras. Aceasta increngatura se intinde pana la presedintii de asociatii si sefii de scara. Atat de adanca este putreziciunea..Eu nu sunt politician, nu am fost niciodata. La fel si Vicentiu Mocanu. Nu este politician, in sensul in care cuvantul acesta a devenit peiorativ in Romanica noastra.. Este doar un baiat care a zis, gata, ajunge..Nu se mai poate asa…Poate incercam marea cu degetul ,dar noi, echipa AUR RM.VALCEA, in frunte cu Vicentiu Mocanu, vrem sa facem ceva bun pentru orasul nostru, pana nu e prea tarziu, pana nu o sa ramana aici doar ei si blocurile lor…