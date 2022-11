Betting Exchange – ce este si ce avantaje prezinta

Evolutia incredibila a pariurilor sportive din ultima perioada a condus chiar si la dezvoltarea unui nou mecanism de joc si anume cel de Betting Exchange.

Daca vrei sa treci la un nivel mai profesionist sau pur si simplu cauti sa te distrezi si tu prin intermediul acestui mod inedit de plasare a pariurilor, atunci citeste randurile de mai jos si afla informatiile de baza despre Betting Exchange si ce avantaje ofera acest sistem de joc.

Ce inseamna Betting Exchange?

Betting Exchange reprezinta un mecanism de plasare a pariurilor sportive in cadrul caruia agentia de pariuri nu intervine sub nicio forma.

Daca la pariurile clasice clientii aleg cotele preferate dintre cele oferite de casele de pariuri, la Betting Exchange jucatorii plaseaza pariuri intre ei, ei propun cote si accepta cotele propuse de alti jucatori.

Asadar, agentiile de Betting Exchange pun la dispozitia clientilor doar platforma de plasare a pariurilor si nu intervin in procesul efectiv de pariere. In cazul in care te intrebi care este castigul acestor platforme, trebuie sa stii ca se percepe un anumit comision numai pentru pariurile castigatoare, iar de acolo agentia isi obtine profitul.

Unde poti juca online la Betting Exchange?

Conceptul de Betting Exchange este inca unul destul de putin cunoscut la noi in tara, astfel ca exista o singura platforma de acest tip, lansata de operatorul Betfair.

De altfel, Betfair este cea mai cunoscuta agentie de Betting Exchange la nivel mondial, deci prezenta ei si pe piata din Romania reprezinta un avantaj enorm pentru jucatori.

Daca vrei sa descoperi si tu sistemul Betting Exchange, atunci poti vedea intai de toate tutorialul Betfair inregistrare, pentru a afla cum iti deschizi cont simplu si rapid pe aceasta platforma.

Pariurile de tip Back si Lay

Mecanismul de pariere Betting Exchange are la baza sa doua tipuri de pariuri si anume:

Back (Pro) – este echivalentul unui pariu clasic, acolo unde, pentru ca el sa fie castigator, pronosticul ales trebuie sa fie si el corect

(Pro) – este echivalentul unui pariu clasic, acolo unde, pentru ca el sa fie castigator, pronosticul ales trebuie sa fie si el corect Lay (Contra) – este un tip de pariu intalnit doar la Betting Exchange, cunoscut sub forma de pariu “Contra”, iar in cadrul lui pronosticul pe care il alegi NU trebuie sa fie corect pentru ca biletul tau sa fie castigator; pariezi asadar practic pe faptul ca un anumit eveniment NU se va intampla in meci

O alta diferenta importanta intre cele doua tipuri de pariuri este reprezentata de valoarea mizelor. Mai exact, atunci cand alegi pariuri de tip Back specifici miza cu care vrei sa joci biletul, in timp ce la pariurile de tip Lay tu vei specifica profitul dorit, iar miza necesara va fi calculata in mod automat.

Cu ajutorul pariurilor de tip Lay poti juca pronosticuri exclusive, cum ar fi, de exemplu, faptul ca un anumit scor corect la fotbal nu va fi castigator si multe alte variante ce nu sunt disponibile la casele de pariuri obisnuite.

Avantajele Betting Exchange

Bineinteles ca acest mod inedit de plasare a pariurilor nu ar fi fost dezvoltat daca el nu aducea dupa sine si o serie de avantaje. Astfel, iata in lista de mai jos beneficiile si atuurilor unei platforme de Betting Exchange:

Beneficiezi de cele mai bune cote – deoarece cotele nu sunt setate de agentia de pariuri, acestea nu sunt influentate de marja de profit a casei, asa cum se intampla la pariurile obisnuite; altfel spus, la Betting Exchange vei avea parte de cele mai bune cote de pe piata

– deoarece cotele nu sunt setate de agentia de pariuri, acestea nu sunt influentate de marja de profit a casei, asa cum se intampla la pariurile obisnuite; altfel spus, la Betting Exchange vei avea parte de cele mai bune cote de pe piata Poti cere cote mai bune – daca totusi nu esti multumit de valoarea unei cote si vrei o cota mai buna, poti propune pentru orice pronostic orice cota doresti; pentru ca pariul sa fie plasat insa, va trebui ca alt utilizator de pe platforma sa iti accepte respectiva cota

– daca totusi nu esti multumit de valoarea unei cote si vrei o cota mai buna, poti propune pentru orice pronostic orice cota doresti; pentru ca pariul sa fie plasat insa, va trebui ca alt utilizator de pe platforma sa iti accepte respectiva cota Poti juca atat rolul jucatorului, cat si al agentiei – te poti implica in procesul de pariere din ambele parti, asadar poti fi atat jucator, acceptand cotele oferite de alti utilizatori, cat si agentie, propunand la randul tau cotele dorite

– te poti implica in procesul de pariere din ambele parti, asadar poti fi atat jucator, acceptand cotele oferite de alti utilizatori, cat si agentie, propunand la randul tau cotele dorite Poti face trading – pariorii profesionisti care joaca in cadrul Betting Exchange fac trading; asta inseamna ca ei incearca sa anticipeze modul in care vor evolua cotele si fac profit de pe seama acestui lucru, inainte ca meciurile sa inceapa

Pe langa beneficiile deja prezentate, la Betting Exchange trebuie sa stii ca nu vei fi limitat in privinta mizelor pe care le poti plasa, deci vei putea paria cu oricati bani iti doresti. De asemenea, uneori poti profita de greselile jucatorilor incepatori si astfel sa obtii profit intr-un usor.

Asadar, Betting Exchange reprezinta o optiune interesanta de pariere, care iti va oferi multe avantaje. Inainte de a incepe sa pariezi pe platformele de Betting Exchange, asigura-te insa ca ai inteles cu exactitate intreg mecanismul de functionare a acestor tipuri de pariuri.