Se intampla in Valcea! Cititi si va cruciti!

Pe o scara de la 1 la 10 increderea mea in Politia Romana se situeaza undeva la nivelul 3 spre 4, cu maxima indulgenta! S-ar putea spune ca sunt prea exigent, prea pretentios sau chiar rautacios. Deloc! Sunt un simplu cetatean care s-a lovit, nu o singura data, de situatii in care am avut nevoie de ajutorul acestei institutii care ar trebui sa emane incredere si siguranta. Din pacate, in procent de 90 la suta, interactiunile mele cu politistii au fost dezamagitoare, uneori chiar penibile. Voi enumera cateva intamplari personale cu protagonisti – politisti:

In urma cu 8 ani, pe cand aveam niste lucrari la casa, echipa de zidari (unul dintre muncitori probabil) a furat uneltele celor doi tamplari care lucrau la gard si acoperis. Paguba era destul de mare – peste 15.000 lei la vremea respectiva, tamplarii au plans efectiv cand au venit dimineata la lucru si au vazut ca le-au disparut drujbele si celelalte ustensile. Am reclamat la Politie furtul, indicandu-le clar suspectii. Ce credeti ca s-a intamplat cu sherlock holmesii de la Valcea? Am primit dupa fix 7 ani o adresa de la IPJ Valcea prin care mi se spunea ca in urma investigatiilor profunde au ajuns la concluzia: AN – autor necunoscut! SAPTE ANI au cercetat cazul si au trimis adresa ultra-penibila! Bineinteles ca le-am achitat prejudiciul tamplarilor din propriul buzunar! Multumesc Politia Romana!

De vreo 3 ani s-au mutat pe acelasi palier cu apartamentul unui prieten – doi tineri, probabil sot si sotie. Sa le fie de bine! Problema este ca imediat ce s-au mutat au inceput scandalurile! O data la 2,3 zile urla ca din gura de sarpe, de se aud sigur de la parter pana la ultimul etaj. Ea este cea nemultumita, au auzit toti vecinii fara sa vrem toate problemele conjugale din gura mare a doamnei cu pricina! El este mai tacut, tace si indura, mai icneste din cand in cand cate ceva, dar este redus repede la tacere de… Certurile sunt la ordinea zilei, deranjul este evident! Totul a culminat cand intr-o seara tanara l-a alergat pe scara pe sot (sau ce naiba ii este) cu un cutit, amenintandu-l ca il omoara! Prin rotatie, cam toti locatarii au anuntat Politia Romana, sa vina sa-i potoleasca pe scandalagii. Au venit pana acum cam 10 echipaje, pe putin! Ce credeti ca au facut? I-au batut pe umeri pe scandalagii, nu le-au dat o amenda, nimic. Doar i-au rugat frumos sa se certe la un nivel sonor mai mic! Oare chiar asa ar fi procedat politistii daca ar fi fost si ei vecini cu urlatorii?! Sa ai copil mic traumatizat de tipetele vecinilor – cam dificil de trait in asemenea jungla urbana! Multumesc Politia Romana!

Ma trezesc la usa in urma cu ceva timp cu doua politiste. Politicoase imi aduc la cunostinta ca trebuie sa ma prezint la politie sa dau o declaratie intr-un dosar in care am calitate de… reclamant. Wow! Habar n-aveam despre ce este vorba! Merg in ziua stabilita la Politia Ramnicu Valcea (Serviciul Investigatii) si mi se aduce la cunostinta speta: o sesizare din ianuarie 2020. Agentul principal X, o tanara draguta, imi spune dupa ce citeste din Codul de Procedura Penala ca infractiunea respectiva este… prescrisa, dar ca eu trebuie, totusi, sa dau declaratie. Pai ce sa mai declar, daca stiu din start ca dosarul va fi clasat si niste dobitoci care injura pe internet (facebook) anonim vor ramane nepedepsiti?! O rog sa scrie ca renunt la plangere deoarece Politia Ramnicu Valcea a binevoit sa demareze cercetarile la DOI ANI dupa depunerea sesizarii si infractiunea s-a prescris! Politista incearca sa obiecteze, dar in cele din urma tasteaza ceea ce ii spun…

Tiberiu Pirnau