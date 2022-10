Primarul Nicolae Concioiu da asigurari: Parcul fotovoltaic de la Gușoeni va fi extins! 

„La Gușoeni, panourile fotovoltaice pompează energie în rețeaua de medie tensiune. Centrala de producere a energiei electrică funcționează de aproximativ patru ani, iar acum avem in atenție extinderea oglinzilor care produc energie verde și reducerea considerabilă a costului facturii pe care administrația locală o plătește periodic pentru iluminatul stradal și instituțiile publice din directa subordine. Curentul produs de actuala centrală intră în sistemul național și este un lucru bun. Anul trecut am consumat curent de un miliard de lei și ni s-a amortizat consumul la jumătate. Trebuie să spun totuși că în localitate avem iluminat stradal în toate satele, care funcționează fără restricții. Sistemul de iluminat este unul inteligent, cu telegestiune, la ora 12 noaptea scade la jumătate consumul. În momentul acesta energia electrică este o mare problemă, suntem în discuții cu privire la mărirea centralei. Avem un plan urbanistic zonal prin care am mărit acea zonă și am tras de limita extravilanului până la acel aliniament de unde începe plantația de nuci, transformând-o în zonă administrativ – industrială, pentru a putea monta în continuare panouri fotovoltaice. Prin urmare, pe tot acel deal putem pune panouri fotovoltaice și, indiferent de situație, noi suntem hotărâți să extindem acest proiect”, a mentionat primarul comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu.