Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, la studiul geotehnic: foraje la 100 de metri adâncime VIDEO

A doua secțiune a Autostrăzii A1 peste Carpați, între Boița (Sibiu) și Cornetu (Vâlcea), se află în etapa de proiectare. Este în derulare studiul geotehnic, după ce tocmai a luat sfârșit cel topografic.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare de Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin vocea coordonatorului de șantier al Asocierii Mapa – Cengiz, Bogdan Alexandru (vezi video). Studiul geotehnic se va finaliza la începutul anului viitor – ANUNTA ADEVARUL.RO

După analizarea probelor, va fi conceput proiectul tehnic, pe baza căruia se va obține autorizația în urma căreia vor fi demarate lucrările.

Următoarele săptămâni va avea loc și diagnosticul arheologic al șantierului, fază în care nu sunt excluse surprizele, având în vedere că zona străbătută de Lotul 2 al A1 Autostrada Sibiu – Pitești este plină de vestigii romane și medievale.

Tronsonul în lungime de 31,33 de kilometri va cuprinde peste 50 de tuneluri și șase poduri, pentru care forajele ajung la adâncimi care depășesc 100 de metri, în Carpații Meridionali.

Contractul semnat la începutul lunii februarie, cu Asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., are o valoare de aproximativ 4,3 miliarde lei, fără TVA.

Durata de proiectare și execuție este de 68 luni, din care 18 luni sunt pentru proiectare, iar restul pentru execuție. Lucrările au o garanție de 10 ani.

