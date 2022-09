Tipuri de laptopuri si cum sa le alegi? 

A venit momentul sa va schimbati vechiul laptop si nu stiti de unde sa incepeti cu un laptop ieftin. Alegerea este cu adevarat vasta si devine esential sa intelegem ce laptop este cel mai potrivit pentru nevoile noastre si sa raspundem la cele mai frecvente indoieli: care este cantitatea minima de RAM si CPU pe care trebuie sa o aiba?

Este mai bine sa aveti un computer cu Windows sau un Mac? Cat de mult ar trebui sa fie cheltuit pentru un notebook bun? Care ar trebui sa fie dimensiunea corecta?

Laptopurile devin din ce in ce mai versatile si mai usoare, dar inainte de a alege, analizati ce va poate oferi fiecare tip. Ultrabook, notebook sau Chromebook? Ce tipuri de laptopuri ar trebui sa luati in considerare? Sa aruncam o privire la principalele caracteristici si sa vedem care sunt avantajele si dezavantajele. Puteti vedea mai multe detalii aici!

Ultrabook

Un ultrabook este un computer foarte portabil si manevrabil, in medie mai scump atat pentru ca este de obicei mai bine realizat (materiale, ecran), cat si pentru ca foloseste componente optimizate pentru un consum redus. Preturile incep de la 600 EUR.

Pro

Durata de viata a bateriei este intre 5 si 8 ore

Sunt subtiri (mai putin de 20 mm)

Cantaresc mai putin de 1,4 kg

Carnet clasic

Cele mai ieftine notebook-uri clasice sunt mai mult decat suficiente pentru o utilizare casnica neexigenta si pentru sarcini usoare de birou. Cu toate acestea, exista modele pentru toate gusturile si portofelele, chiar si pentru cei mai pretentiosi utilizatori.

Pentru mai putin de 500 EUR:

ecrane de calitate acceptabila, cu dimensiuni cuprinse intre 14 si 15 inci;

procesoarele low-end cu GPU integrat.

Intre 500 si 1000 de euro:

au de obicei ecrane de calitate mai buna intre 15 si 17″;

procesoare mai rapide;

mai multa memorie RAM;

difuzoare de mai buna calitate

poate fi folosit si pentru jocuri.

Pentru mai mult de 1.000 EUR:

specificatii tehnice mai bune;

voluminoase, in ciuda formei lor, nu sunt concepute pentru utilizare mobila;

concepute pentru a inlocui calculatorul de birou.

Chromebook

Acestea sunt modele concepute pentru lucrul si stocarea datelor in principal in cloud. Sistemul de operare este Chrome OS si costa in jur de 250-300 de euro.

Pro

Ieftin

Usor

Liniste

Performanta buna daca aveti o conexiune rapida si fiabila la internet

Potrivit in special pentru studentii fara cerinte speciale

Cum sa alegeti un PC pe baza caracteristicilor tehnice

Pentru a va descurca in mod corect cu un nou notebook, este important sa intelegeti mai intai care este bugetul si la ce il veti folosi. Dupa ce se face acest lucru, trebuie evaluati si alti factori, inclusiv, desigur, caracteristicile tehnice. Este esential sa va familiarizati cu specificatiile PC-ului pe care urmeaza sa il cumparati si sa examinati elemente precum dimensiunea, sistemul de operare, procesorul, memoria RAM, placa grafica, ecranul, bateria si durata de functionare.

Durata lunga de viata a bateriei

Odata cu aparitia Windows 10, au aparut pe piata multe laptopuri convertibile care permit detasarea fizica a tastaturii de ecran, astfel incat acestea devin tablete. Daca nu exista cerinte speciale in ceea ce priveste puterea, atunci este bine sa optati pentru un model convertibil, astfel incat sa aveti un notebook usor care sa devina o tableta pentru timpul liber.

