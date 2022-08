TOP 3 DOCUMENTE de mediu utile pentru punerea in practica a unui proiect de constructie

Domeniul constructiilor este unul important in economia mondiala, sumele investite in aceasta privinta fiind impresionante. De multe ori, noile proiecte de constructii au un impact negativ asupra mediului inconjurator, ceea ce este un element nedorit avand in vedere starea precara a naturii ce a suferit in ultima perioada din cauza diverselor tipuri de poluanti. O tendinta din ce in ce mai urmarita este cea a preocuparii proiectantilor si constructorilor de a ridica cladiri cu impact minim asupra mediului inconjurator. Aceasta optiune este nu numai utila din acest punct de vedere, dar este mai economica, atrage clientii interesati de ecologie si poate aduce si scutiri de taxe substantiale.

Inainte de inceperea propriu-zisa a proiectului, legislatia prevede ca obligatorie obtinerea unor acte de reglementare de la institutiile abilitate, fara de care nu este posibila ridicarea constructiei intr-un mod legal. In afara de aceste documente cu caracter obligatoriu, dezvoltatorii pot obtine o serie de studii de mediu cu caracter optional, dar care pot arata interesul fata de protejarea mediului inconjurator, element care atrage din ce in ce mai mult in ultima vreme clienti ce doresc sa traiasca in armonie cu natura.

Iata care sunt cele trei tipuri de documente utile pentru a pune in practica un proiect de constructie!

Avizul de mediu este un document fara de care nu pot fi obtinute planurile urbanistice necesare pentru debutul proiectului. Acest aviz este eliberat de catre autoritatile statului roman si prin intermediul lui se atesta ca proiectul propus nu incalca in niciun fel legislatia de mediu existenta. Prin avizul de mediul se stabilesc obligatiile pe care le are agentul economic in ceea ce priveste protejarea naturii;

2. Certificatul BREEAM este un tip de document optional, dar care este din ce in ce mai solicitat de catre clienti ca fiind o dovada a modului prietenos cu natura in care a fost construita cladirea. Detinerea unui astfel de certificat este un atu, deoarece demonstreaza in mod clar ca, la construirea cladirii, au fost utilizate materiale de constructii nepoluante, ca au fost folosite cele mai noi descoperiri in privinta eficientei energetice, ceea ce duce la scaderea consumului de combustibil si, implicit, la reducerea gazelor cu efect de sera. O cladire certificata BREEAM este vanduta la un pret superior fata de cele poluante, clientii urmarind obtinerea unei locuinte economice;

3. Acordul de mediu este un alt document de reglementare obligatoriu ce trebuie sa fie obtinut de constructori inaintea inceperii modificarii sau extinderii vreunui proiect. Scopul acestui document este de a stabili care sunt conditiile ce trebuie respectate pentru protejarea mediului inconjurator. Domeniul constructiilor este unul cu potential distructiv asupra naturii, asa ca un astfel de document este, nu doar necesar, ci si util pentru evitarea unor situatii nedorite, care ar putea sa se transforme in amenzi usturatoare.

In concluzie, intreprinzatorii in domeniul constructiilor trebuie sa se preocupe si de partea ce priveste protejarea mediului inconjurator, prin obtinerea unor documente cu caracter obligatoriu sau optional, care sa ateste interesul acestora fata de sanatatea naturii. In aceasta misiune poate fi de ajutor Stratos.ro.

Sursa foto:

unsplash.com