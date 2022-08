SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat azi un nou transfer, cel al interului dreapta Tanja Asanin (26 ani), componentă a naționalei Muntenegrului.

Noua jucătoare a celor de la Vâlcea a mai evoluat pentru Mosonmagyaróvár KC (Ungaria), Jagodina (Serbia) și Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Interul dreapta a participat cu naționala Muntenegrului la Campionatul Mondial din Spania de anul trecut.

SCM Râmnicu Vâlcea a transferat-o pe Tanja Asanin!

După plecarea Mireyei Gonzalez, Vâlcea mai avea un singur inter dreapta, pe Daria Bucur.

SCM Rm. Vâlcea a participat zilele trecute și la puternicul turneu internațional de la Bistrița, unde a pierdut vineri cu FTC Kezilabda (Ungaria) cu 27-31 și duminică cu Gloria, scor 27-28.

„Vâlcea este un oraș cu tradiție în handbal, am auzit multe lucrui pozitive despre acest loc. Îmi place faptul că întrecerea din România este foatrte puternică, sper că voi progresa mult aici. Sunt încântată și aștept cu nerăbdare să joc pentru acest club. De asemenea, am auzit foarte multe despre fanii vâlceni și abia aștept să joc în fața lor. Sper că împreună vom reuși să atingem obiectivul stabilit” a declarat Tanja Asanin pentru pagina de socializare a clubului.

Echipa pregătită de Bent Dahl va debuta în noul sezon sâmbătă, de la ora 13:00, la Râmnicu Vâlcea, în disputa cu CSM Galați.

SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat Memorialul „Constantin Tită”. „A fost un turneu bun, pot spune că am jucat satisfăcător. Împotriva Mioveniului am făcut un meci bun, dar ca o consecință a antrenamentelor grele din ultima perioadă și pentru că am jucat azi foarte devreme, am fost lipsiți de energie în meciul cu Slatina” a spus antrenorul SCM-ului, Bent Dahl.

