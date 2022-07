Stefan Vuza: România va ajunge să producă aproape 9% din producţia europeană de polioli, după ce Chimcomplex a inaugurat o nouă instalație de polioli speciali

🔊O veste bună pentru industrie: România va ajunge să producă aproape 9% din producţia europeană de polioli, după ce Chimcomplex a inaugurat o nouă instalație de polioli speciali.

Cea mai mare investiție realizată cu capital autohton în România, cu o valoarea care trece de 40 mil. euro:

🎯 face parte dintr-un proiect de 101 milioane de euro

🎯 mărește capacitatea de producție de polioli la peste 187.000 de tone/an

🎯 aduce compania pe locul 6 în topul producătorilor din Europa

🎯 se întinde pe o suprafață de 5.6Ha

🎯 are o capacitate de 4 ori mai mare decât cea a fabricii de polioli speciali existente

🎯 permite funcționarea cu o eficiență tehnologică și energetică cu 30% mai mare decât instalațiile actuale

🎯 are 12 reactoare de sinteză eficiente energetic, în care se vor produce și poliolii verzi care utilizează ca materie primă CO2, reducând astfel amprenta de dioxid de carbon a României

🎯 va beneficia și de experiența Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Avansată a Poliolilor deja existent pe platformă, care operează de peste 40 de ani și cooperează cu clienții din toată lumea şi cu laboratoarele universităţilor şi instituţiilor de cercetare românești și internaționale

🎯 a fost susţinută din fonduri proprii şi va fi amortizată în maxim patru ani.

“Suntem mândri că munca noastră, a tuturor, pune România la un loc de cinste pe harta producției chimice mondiale! Au trecut 51 de ani de la realizarea primului poliol în România și 15 ani de când ultima instalație de polioli a fost dată în folosință în țara noastră. În 3 ani de la achiziția activelor Oltchim am scos din conservare această investiție, stagnată de 14 ani, am reproiectat-o și am investit în ea ca să o transformăm într-o fabrică de referință pentru Europa. Chimcomplex, singurul producător de polioli pentru poliuretani din România și-a orientat strategia de dezvoltare spre eficiența tehnologică, eficiența energetică și spre chimia verde și sustenabilă, aceasta este direcția noastră și mergem cu pași repezi înainte” a declarat Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex.

Mai multe informații sunt disponibile aici: https://www.chimcomplex.com/wp-content/uploads/Comunicat-de-presa-Chimcomplex-inaugureaza-instalatia-de-polioli-speciali-21072022.pdf