Scade numarul firmelor noi înmatriculate în județul Vâlea

Oficiul Registrului Comerţului (ONRC) de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că, în cursul primelor 4 luni din acest an, în judeţul Vâlcea, s-au efectuat 580 de înmatriculări de firme noi, cu 25% mai puțin faţă de situaţia din perioada similară din anul 2021. Din cele 580 de firme nou înfiinţate, 407 erau SRL-uri, 56 erau Întreprinderi Individuale (II), 115 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 2 Instituţii Financiare (IF) şi nici o societate pe acţiuni. Numai în luna aprilie 2022, au fost 148 de înmatriculări de firme noi la nivelul județului Vâlcea. În cursul anului trecut, în judeţul Vâlcea, s-au efectuat circa 2.000 de înmatriculări de firme noi, cu 32% mai mult faţă de situaţia din perioada similară din anul 2020.

La nivel național, numărul de înmatriculări de persoane fizice şi juridice a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 11,09%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 36.676, dintre care 27.058 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 6.900 (plus 8,78%, comparativ cu ianuarie-martie 2021), şi în judeţele Cluj – 2.153 (minus 3,93%), Ilfov – 1.977 (plus 4,71%) şi Timiş – 1.844 (plus 1,82%). Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (6.991, minus 22,7% comparativ cu primul trimestru al anului trecut); construcţii (4.515, minus 5,66%); activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4.000, plus 9,11%).