Rudele și firmele deputatului liberal Cristian Buican din Perișani, expropriați „de lux” pe autostrada Sibiu-Pitești

Mai ales, în ultimii ani, deputatul Cristian Buican a susținut construirea autostrăzii Sibiu Pitești, dar ziarul nostru era singurul care menționa că toate aceste demesuri au un scop comun: banii din exproprierile de terenuri. Președintele PNL Vâlcea avea un interese direct, fiindcă avea terenuri și clădiri în comuna Perișani pe traseul autostrăzii și pe care, în urma vânzării pe piața liberă, nu încasa mai nimic pe respectivele imobile.

Numai că la finele anului trecut a venit vestea bună: CNAIR a publicat lista de exproprieri pe tronsonuil 3 al autostrăzii Sibiu Pitești și în care regăsim multe rude și firme ale deputatului liberal Buican din Perișani. Printre sutele de expropriați îi regăsim pe Buican Vasilica și Buican Mihai Florin (90.000 lei), SC Dendros SRL (620.000 lei), Buican Petre (3.000 lei), Buican Vasile (12.000 lei). Fima Dendros aparține fratelui președintelui PNL Vâlcea, Buican Mihai Florin, iar ziarul nostru a menționat că, urmare a actiunilor de control derulate la societatea DENDROS SRL de catre inspectorii antifrauda ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in intervalul 20.05.2015-17.01.2018, avand ca obiect verificarea legalitatii si realitatii operatiunilor comerciale derulate de societate in perioada 2014-2015 s-au conturat indicii temeinice ca reprezentantul societatii, Buican Mihai Florin, a omis, in parte, in actele contabile si in documentele justificative legale – veniturile realizate din activitatea de exploatare si verificare a masei lemnoase, cu scopul sustragerii de la plata taxei pe valoarea adaugata si diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit si totodata, s-a conturat suspiciunea rezonabila privind constituirea unui mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adaugata, prin inregistrarea, in documentele financiar-contabile, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale, cu scopul de a obtine fara drept TVA deductibila si de sustragere de la plata impozitului pe profit.

Foto: Mihai Buican, fratele deputatului liberal, presedinte PNL Valcea

Mai spunem că prin Hotărârea nr. 114/3 februarie 2022, a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, s-a luat decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Sibiu-Piteşti” – Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni, aflate pe raza localităţilor Cepari, Sălătrucu, Şuiei şi Tigveni din judeţul Argeş, precum şi pe raza localităţilor Perişani şi Racoviţa din judeţul Vâlcea, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1024/2021. Decizia de expropriere constituie titlu executoriu, fără alte formalităţi, pentru predarea bunurilor imobile cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta decizie, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind vreun drept legat de bunurile imobile expropriate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acelor bunuri. Contestaţiile asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. Având în vedere că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate, transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român şi în administrarea expropriatorului, operează de drept la data emiterii deciziei de expropriere, conform prevederilor din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.