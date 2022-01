SUTE DE LOCURI DE MUNCA VACANTE IN JUDETUL VALCEA 

LOCURI DE MUNCA VACANTE

saptamana 26.01.2022 – 01.02.2022

1. ALEXIE GV PROD SRL COD FISCAL: 21458214 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0757207992 2 Lucrator comercial Valabilitate: 14.02.2022

2. ALSOMAR URGENT SRL COD FISCAL:25028090 ADRESA: RM VALCEA TEL: 0726109081 E-mail:sorin.urgentcurier@yahoo.com 4 Curier sofer – carnet conducere categ B Valabilitate: 25.02.2022

3. APAVIL SA COD FISCAL: 16468149 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250735980/0250738903 E-mail: apavil@apavil.ro 1 2 1 Instalator Selectie dosare concurs conf. anunt publicat Valabilitate:03.02.2022 Economist Primitor distribuitor Selectie dosare concurs conf. anunt publicat Valabilitate: 07.02.2022

4. AS TRANS SRL COD FISCAL: 1481930 ADRESA: RAURENI TELEFON: 0744540433 E-mail: scastrans@yahoo.ro 1 3 3 2 2 2 2 1 2 Sudor Inginer in constructii Maistru in constructii Mecanic auto Electromecanic auto Electrician auto Sudor electric si autogen Specialist resurse umane,vechime in domeniu 2 ani Masinist la masini pt.terasamente Valabilitate: 11.02.2022

5. AVICARVIL SRL COD FISCAL: 18658662 ADRESA:FRANCESTI TELEFON: 0735789626 E-mail: mihaela.pirvu@carmistin.ro 2 2 2 3 3 2 Gestionar depozit,studii medii,vechime in domeniu 1 an Motostivuitorist,studii medii,autorizatieISCIR Vechime in domeniu 1 an Mecanic auto,studii medii,vechime in domeniu 2 ani Lacatus mecanic,vechime in domeniu 3-5 ani Electrician,vechime in domeniu 3-5 ani Electromecanic,vechime in domeniu 3-5 ani Se ofera tichete de masa,o masa calda Valabilitate: 31.01.2022

6. BARRECO LARY SRL COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740154393 E-mail:barecolary@yahoo.com 1 1 1 1 Medic balneolog Camerista Bucatar,calificare Ospatar,calificare Valabilitate: 10.02.2022.

7. BIOLAND AGRI SRL COD FISCAL: 42593957 ADRESA: TG.JIU TELEFON:0250765083/0735789625 E-mail: mihaela.pirvu@carmistin.ro 5 Manipulant marfuri Se ofera tichete de masa,o masa calda Locurile de munca se afla la Francesti/Valcea Valabilitate: 31.01.2022

8. BOROMIR IND SRL COD FISCAL:6334476 ADR: RM VALACEA TEL:0374407225 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 14 11 15 1 1 1 Operator la fabricarea produselor fainoase Muncitor necalificat Patiser Cofetar Ajutor cofetar Operator facturare Valabilitate: 03.02.2022

9. CAROLIN SRL COD FISCAL: 5617199 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0742224310/0744589735 E-mail: office.carolin@yahoo.com 1 1 Conducator auto cat.B Inginer constructor/sef santier Valabilitate: 12.02.2022 Zidar,calificare Dulgher,calificare Tamplar,calificare Fierar betonist,calificare Inginer/sef santier Locurile de munca sunt pentru jud.Ilfov,Giurgiu,Olt Valabilitate: 17.02.2022

10. CONTINENTE SRL COD FISCAL: 6596116 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0736376959/0731869999 E-mail: stephany.valcea@yahoo.com 2 2 1 1 Ajutor bucatar Bucatar Lucrator bucatarie Ospatar Valabilitate: 18.02.2022

11. CR GROUP LAND SRL COD FISCAL: 42917056 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0771135242 1 Vanzator Valabilitate: 25.02.2022

12. CRISTEL PROFI PROD SRL COD FISCAL:37645065 ADR CONTACT: RM VALCEA TEL:0770495386 E-mail: publicitarvl@yahoo.com 2 1 Muncitor productie publicitara,studii medii Agent comercial,studii superioare Valabilitate: 25.02.2022

13. DELGUARD SRL COD FISCAL: 22551191 ADR: RM.VL, STR OSTROVENI NR 102 TELEFON: 0250730337 E-mail: delguard.paza@yahoo.com; 20 10 Agent de securitate Locurile de munca sunt pentru Dragasani Agent de securitate Locurile de munca sunt pentru Rm.Valcea Valabitate: 31.01.2022

14. DESLEECLAMA SOLUTIONS SRL COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0374639067 E-mail: daniela.tanasie@bekaertdeslee.com 4 Muncitor necalificat Transport asigurat-tichete de 20 lei/zi CV,proba de lucru Valabilitate: 30.01.2022

15. DINAMIC GRUP SRL COD FISCAL:6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0756272704 E-mail: dinamic.grup@hotmail.com 2 1 Muncitor necalificat Gaterist la taiat busteni,calificare,proba de lucru Valabilitate: 11.02.2022

16. DORIN TRANSPORT SRL COD FISCAL: 21687326 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0748889320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Operator statie betoane Sudor Electrician Mecanic utilaje Muncitor necalificat Sofer profesionist cu atestat Dulgher Fierar Deservent utilaje Locurile de munca sunt pentru judetul Valcea Valabilitate: 13.02.2022…

17. D.P.G.M. SECURITY SRL COD FISCAL:35450032 ADR: RM. VALCEA TEL: 0747898245 E-mail: patru997@yahoo.com 1 Agent de securitate – per determinata, cunostinte limba engleza Valabilitate: 18.02.2022

18. DRAMICAM SRL COD FISCAL: 15281818 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0767954280 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Maistru constructor Dulgher Fierar betonist Zidar,pietrar,calificare Zugrav Instalator Faiantar Muncitor necalificat Deservent utilaje(buldoexcavator) Valabilitate: 25.02.2022…

19. ECOVIL SMART SRL-D COD FISCAL:40525913 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0756869920 E-mail: ecovilsmart@gmail.com 2 Lucrator sortator deseuri reciclabile Valabilitate: 05.02.2022

20. ELECTROVALCEA SRL COD FISCAL:5071860 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250739188/0784251400 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 10 10 8 6 6 6 6 6 2 Muncitor in constructii Finisor Zidar Fierar betonist Lacatus mecanic Instalator Electrician Sudor Buldoexcavatorist Valabilitate: 21.02.2022

21. EMIMAR SERVICE RESTAURANTE SRL COD FISCAL: 42254209 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0752307425 E-mail: contabilitatesaeco@gmail.com 2 Lucrator comercial,vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 13.02.2022

22. EMTRANS SRL COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RAMNICU VALCEA TELEFON: 0728717521 E-mail: emtrans94@gmail.com 2 Conducator auto masini de mare tonaj-TIR,vechime in domeniu minim un an, atestat profesional valabil posesor cartela tahograf,recomandare de la ultimul loc de munca,cazier auto Se ofera diurna Valabilitate: 04.02.2022

23. FAURECIA ROMANIA SRL COD FISCAL: 15599111 ADRESA:TALMACIU TELEFON: 0737977123 E-mail: roxana.tudosescu@faurecia.com 199 50 1 Muncitor necalificat in industria confectiilor Operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi,tricotaje,materiale sintetice Proba de lucru/interviu Valabilitate: 07.02.2022 Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca,studii superioare Valabilitate: 10.02.2022

24. FLORIASOL SRL COD FISCAL: 32698492 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0762308447 1 1 Ospatar Pizzar Valabilitate: 12.02.2022

25. FOREXIM SA COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0747286625/0742815853 E-mail: forexym_construct@yahoo.com 4 1 1 Muncitor necalificat Excavatorist,calificare Sudor Valabilitate: 11.02.2022..

26. FUNDAȚIA “ INIMA PENTRU INIMA” COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250736307/0722291605 E-mail: sediu@inimapentruinima.org lidiadobre@inimapentruinima.org 4 1 1 Educator specializat Psiholog-psihoterapie,vechime in domeniu 5 ani Psiholog-psihologie clinica Valabilitate: 12.02.2022

27. FUNDATIA ETIRAD COD FISCAL: 12175642 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0745642953 E-mail: mirea1marian@gmail.com 1 Secretara Valabilitate: 21.02.2022

28. GRIMET IMPEX SRL COD FISCAL: 8609174 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250745492 2 1 5 3 5 Agent securitate incinta Fochist Lacatus mecanic Sudor Muncitor necalificat Pentru toate locurile de munca se solicita calificare Valabilitate: 19.02.2022

29. HATY SRL COD FISCAL: 5236097 ADRESA: BABENI TELEFON: 0747271770 E-mail: office@haty.ro 3 1 5 Manipulant marfuri Inginer/subinginer/tehnician industria lemnului Operator CNC,calificare Se ofera tichete de masa,decontare transport,prime/tichete cadou Valabilitate: 17.02.2022

30. LEO PATRIC SRL COD FISCAL: 34068035 ADRESA:RM.VALCEA TELEFON: 0754246254 1 Sofer taxi Valabilitate: 10.02.2022

31. LINCAN SERVICES SRL COD FISCAL: 41805830 ADRESA: CALIMANESTI TELEFON: 0743013232 1 Femeie de serviciu Valabilitate: 07.02.2022

32. MIHALIPAM CARGO SRL COD FISCAL: 33733644 ADRESA: OLT TELEFON: 0762675142 1 1 1 Vanzator-magazin alimentar,vechime in domeniu 1 an Sofer masina 3,5 tone pentru comunitate,vechime in domeniu 1 an Contabil-evidenta primara,vechime in domeniu 1 an Locurile de munca sunt pentru Dragasani Valabilitate: 25.02.2022

33. MINET SA COD FISCAL: 1476070 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0758096733 E-mail: hr@minet.ro 1 1 Stivuitorist,vechime in domeniu minim 2 ani Operator CNC,vechime in domeniu minim 1 an Se ofera tichete de masa,decontare transport Valabilitate: 11.02.2022

34. PIETE PREST SA COD FISCAL: 27289734 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0350404859/0250732708 1 1 Contabil Valabilitate: 31.01.2022 Inginer electrician Valabilitate: 01.02.2022

35. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL COD FISCAL: 620572 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: RO-00033.store@ro.mcd.com 8 Lucrator comercial, minim 12 clase Se ofera tichete de masa Valabilitate: 21.02.2022

36. PROFRIG IMPEX SRL COD FISCAL: 9856695 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744619459 2 1 Instalator centrala termica Electrician intretinere si reparatii Valabilitate: 28.01.2022

37. PROFI ROM FOOD SRL COD FISCAL: 11607939 ADRESA: CALEA SEVER BOCU TELEFON: 0372568838 E-mail: resurseumane@profi.ro 5 3 2 3 Casier Vanzator Receptioner marfa Lucrator comercial Se ofera tichete de masa Locurile de munca sunt pentru Rm.Valcea Valabilitate: 29.01.2022

38. RALUNIC SRL COD FISCAL: 10690846 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250711001/0250710152 E-mail: ralunic_srl@yahoo.com 2 1 1 Sudor autogen si electric,vechime in domeniu minim 3 ani Buldoexcavatorist,vechime in domeniu minim 3 ani Operator calculator,absolvent de liceu Valabilitate: 09.02.2022

39. REIMAR CONSTRUCT SRL COD FISCAL: 14341245 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0250738888 E-mail: reimarconstruct@yahoo.com 2 2 2 1 1 2 Zidar Dulgher Fierar Locurile de munca se afla la Dragasani Lacatus mecanic Sudor Muncitor necalificat Locurile de munca se afla la Mihaesti Pentru toate locurile de munca se solicita calificare Valabilitate: 17.02.2022

40. ROLEXGEL SRL COD FISCAL:14119606 ADR: RM VALCEA/ 0752263122 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial Manipulant (magazin instalatii sanitare +materiale constructii) Se ofera tichete de masa. Valabilitate: 25.02.2022

41. SALON SAM STIL OLT SRL COD FISCAL: 43500948 ADRESA: OLT TELEFON: 0768842888 E-mail: stuparusimona73@gmail.com 1 Cosmetician Locul de munca se afla la Dragasani Valabilitate: 29.02.2022

42. SAGAL CONSTRUCT SRL COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0748889320 E-mail: sagalconstruct@gmail.com 2 2 2 5 5 1 1 1 1 Operator statie betoane,vechime in domeniu minim 3 ani Sudor,vechime in domeniu minim 3 ani Electrician,vechime in domeniu minim 5 ani Mecanic utilaje,vechime in domeniu minim 5 ani Muncitor necalificat Sofer profesionist cu atestat,vechime in domeniu minim 5 ani Dulgher,vechime in domeniu minim 5 ani Fierar,vechime in domeniu minim 5 ani Deservent utilaje,vechime in domeniu minim 5 ani Locurile de munca sunt pentru judetul Valcea Valabilitate: 13.02.2022…

43. SARCOM SRL COD FISCAL: 4701754 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0720202784 E-mail: mihaela@sarcom.ro 1 2 2 Referent specialitate marketing,vechime. in domeniu minim 3 ani,studii superioare,limba engleza,Corel Șef sectie,vechime in domeniu minum 3 ani,studii superioare tehnice Valabilitate: 14.02.2022 Stivuitorist,atestatISCIR,vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 13.02.2022.

44. SAROVA FARM SRL COD FISCAL:42594693 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0250765083/0735789626 E-mail: mihaela.pirvu@carmistin.ro 10 Muncitor necalificat Se ofera tichete de masa,o masa calda Valabilitate: 04.02.2022

45. SERDOVIL SRL COD FISCAL: 41201150 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744525474 5 15 20 Croitor piese incaltaminte Pregatitor piese incaltaminte Cusator piese incaltaminte Valabilitate: 12.02.2022

46. SPĂLĂTORIA LA CODRUȚA SRL COD FISC AL:41601946 ADRESA: PRUNDENI TELEFON: 0743465858 1 Vulcanizator Locul de munca se afla la Dragasani Valabilitate: 29.01.2022

47. SPEEH HIDROELECTRICA SA COD FISCAL: 13267213 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250735230/0250735232 E-mail: caludiu.croitoru@hidroelectrica.ro 1 1 1 Agent hidrotehnic-Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii,minim scoala profesionala,concurs Se ofera tichete de masa Valabilitate: 21.01.2022 Inginer Serviciul Monitorizare si Diagnoza,vechime in domeniu minim 3 ani,permis de conducere cat.B,concurs Se ofera tichete de masa Valabilitate: 28.01.2022 Inginer/economist Serviciul Furnizare Slatina,minim scoala profesionala,concurs Se ofera tichete de masa Valabilitate: 07.02.2022

48. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250744701/0250746989 E-mail:spitalul_valcea@yahoo.com 1 1 1 3 1 Asistent generalist sef,diploma de scoala sanitara postliceala ori diploma de studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997,sau diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani,sau diploma de licenta in specialitate Diploma de asistent medical principal,vechime in sectia Psihiatrie II de minim 5 ani Certificat de membru si adeverinta pentru participare la concurs eliberate de OAMGMAMR Inginer de sistem,diploma de licenta in specialitate,vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitate Analist programator I A,diploma de licenta in specialitate sau absolvent de studii superioare si curs de analist programator acreditat de Ministerul Invatamantului,vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitate Economist,diploma de licenta in specialitate,vechime minim 12 luni in specialitate Sofer tr.I studii medii,permis de conducere categoriile B,CsiE Valabilitate: 04.02.2022

49. STRATONE FOOD SRL COD FISCAL: 40658502 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0799771767 2 Ajutor de bucatar Valabilitate: 15.02.2022..

50. TERMOREP SRL COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250737308 E-mail: termorep@#termorep.ro 4 4 1 1 1 1 Lacatus mecanic,cunostinte desen tehnic Sudor – cunostinte a doua procedee de sudura Inginer sudor – capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice,cunostinte operare MS Office(Word,Excel),experienta minm 2 ani Electrician- autorizatie-lucru medie tensiune Inginer/subinginer pregatire fabricatie, capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice,extragere repere din desen pentru executie Electronist – studii medii, reparatii inst. de sudura si automatizari Se ofera tichete de masa,decontare abonament transport,bonusuri de performanta Pt toate locurile de munca-vech. in dom. 2 ani Durata incadrarii in munca –determinata/ proba in vederea angajarii pe perioada nedet. Valabilitate: 31.01.2022

51. UNCLE SAM INSTAL SRL COD FISCAL: 42124250 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 Inginer coordonator instalatii aferente constructiilor Director vanzari Reprezentant vanzari Instalator Electrician montator de instalatii automatizate Modul de solutionare: scrisoare+CV sau telefon Valabilitate: 17.02.2022

52. VADOVA SRL COD FISCAL: 2989325 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0250737400 E-mail: vadovacontab@yahoo.com 1 1 1 1 Operator la masini de amestecare produse chimice Manipulant marfuri Chimist Sofer autocamion de mare tonaj,permis de conducere cat.B,C,E atestat ADR Valabilitate: 11.02.2022

53. VAVAS SRL COD FISCAL: 16484365 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0724374297 E-mail: elena.ghita@yahoo.ca 1 Sofer taxi,vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 28.01.2022

54. VOX PROFILE SRL COD FISCAL: 21308632 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0250765666/0250765293 E-mail: alin.manda@vox.pl 1 Electrician,vechime in domeniu 1 an Durata incadrarii in munca- determinata de 3 luni cu posiblitate de prelungire Valabilitate: 12.02.2021