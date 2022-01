SC Movie Star SRL, o firma RADIATA din Ramnicu Valcea, CONTRACT de furnizare – 100.000 tone carbune catre SC Colterm SA din Timisoara! 

SC Movie Star SRL, o firma RADIATA din Ramnicu Valcea, a reusit PERFORMANTA sa castige un contract de furnizare: 100.000 tone carbune catre SC Colterm SA, furnizorul de agent termic din municipiul Timisoara! Movie Star este o firma fantoma, cu sediul intr-un apartament de pe strada Cerna din Ramnicu Valcea, obiect de activitate – restaurante si ZERO angajati. Fara indoiala un fel de samsar sau, hai sa spunem, un intermediar intre producator, o mina, si Colterm, societate aflata in insolventa. Probabil ca autoritatile se vor autosesiza in aceasta speta extrem de dubioasa… Pana una, alta – traim in Romania si nu ne mai mira absolut nimic! (Ziarul de Valcea)

Patronul unei mine de cărbune din Motru, acuzații grave la adresa viceprimarului Lațcău. ”Licitațiile Colterm Timișoara sunt câștigate de băieții deștepți din energie, firme cu zero angajați!”

In timp ce Timisoara risca sa ramana din nou fara caldura si apa calda, din cauza ca SC Colterm SA nu mai are bani pentru a plati facturile la furnizori, proprietarul unei mine de carbune din Bazinul Minier Motru lanseaza o serie de acuzatii dure la adresa directorilor societatii de termoficare, dar si a viceprimarului Ruben Latcau, dezvaluind responsabilitea acestora in sincopele alimentarii cu materie prima a centralelor din capitala Banatului.

In opinia sa, caietele de sarcini sunt intocmite in asa fel, incat licitatiile pentru achizitia de carbune sa fie castigate de baietii destepti din energie, firme de intermediere cu zero angajati, care isi pun adaosuri si comisoane care, practic, dubleaza pretul final al combustibilului.

„Ne-am prezentat si noi la sediul Colterm cu o oferta, in calitate de producatori directi. Exploatarea nostra nu este la suprafata, in cariera, ca altele, cu carbune indoit cu pamant, noi extragem carbunele din adancime, din galerii. Putere calorica net superioara. Am cheltuit vreo 2.000 de euro doar pe hartii, pentru a ne pune dosarul la punct. Ei, bine, aproape ca nici nu am fost bagati in seama. Ne-am dat seama ca nu suntem agreati la masa negocierilor, ca licitatiile le castiga cine trebuie. Samsarii. Viceprimarul Latcau, cel care raspunde de Colterm, cred ca ar sti sa spuna mai multe.

Spre exemplu, Primaria Timisoara cumpara carbune, in cadrul unui contract de livrare pentru cateva zeci de mii de tone, de la o firma din Tg. Jiu, care nu are niciun angajat. Nu stiu cum a indeplinit criteriile de selectie pentru a ajunge la licitatie. Patron este un tip smecher, apropiat de lumea interlopa, care a inchiriat gara. Eu, ca sa incarc marsutele mele, trebuie sa-i platesc, dar, de regula, nu permite concurentei sa transporte in regim propriu. O sa vina vremea cand vor bate ei la usa noastra, dar fara plata in avans sau fara garantii nu le vom livra nicio tona de carbune”, a declarat, pentru impactpress.ro, patronul minei din Motru.

Potrivit informatiilor din presa locala, Colterm are in derulare trei contracte pentru carbune: cu AMV Style din Gorj – 100.000 de tone, cu SC Redolaj SRL din Oradea – 60.000 de tone si cu Movie Star SRL din Ramnicu Valcea – 100.000 de tone. Nu au fost facute, insa din timp grafice de livrare, iar carbunele vine de pe o zi pe alta. Desi are trei contracte, societatea de termoficare primeste carbune doar de la doi furnizori, de la Redolaj si Movie Star. Celalalt furnizor, AMV Style, a incercat inca din vara sa stabileasca un grafic de livrari, dar a fost ignorat de Timisoara.

Un alt furnizor de carbune pentru Colterm a fost si SC Explo Mining Coal SRL, apartinand sotului procuroarei DIICOT Carmen Vranceanu, de la Resita, care a sistat colaborarea cu societatea de termoficare din Timisoara pana la achitarea unei datorii de aproape 150.000 de euro.

Suesa: ImpactPress.ro