Primarul Florin Maracine: In comuna Galicea s-au realizat foarte multe lucrări la prețuri foarte mici, lucrări care se văd!

Referitor la apariția in spațiul public a unor informații neadevărate, fac următoarele precizări:

1. In mandatul meu, Primăria comunei Galicea a realizat intotdeauna achiziții, respectând prevederile legale, iar faptul ca toate sunt vizibile pe platforma SICAP( Sistemul Electronic al Achizitilor Publice) a dat și posibilitatea celui care a scris, sa le vada!

2. Ce nu a vrut sa vada sau a “ omis”, speram nu intenționat, este faptul ca a singularizat obiectele cumparate, astfel:

3 Primăria Galicea implementează un sistem informatic ce are nevoie de calculatoare noi și un server de o anumită putere, astfel a achiziționat 2 calculatoare la prețul de2944 lei*2(și nu unul cum se spunea), iar pentru un al treilea calculator s-a mărit puterea ( celebrele Reparatii de 500 lei, spuse a fi costisitoare!

4. Pentru Căminul Cultural Galicea s-au cumpărat 2 aparate profesionale de aer Conditionat( și nu unul) la 6600 lei*2.

5. S-au achiziționat 50 lămpi led la 8225 lei( suma totala) , nu una cum apare in text.

6. S-au achiziționat 30 lămpi led la prețul de 5400 lei, nu una cum iarăși apare.

7. S-au realizat servicii topografice( nu tipografice, cum gresit s-a scris) pentru 25 obiective la prețul de 25 200( 1000 lei/ lot ), in acești bani intrând și măsurarea de 2 ori a unei tarlale cu 61 proprietari.

8. Cu suma de 263 675 ( 2,63 miliarde), Valrob a realizat lucrarea pe str Pinilor, lucrare previzionata in devizul emis de proiectanți la peste 6,5 miliarde! Cei care doriți…Mergeți la fata locului și verificați!

9. A doua lucrare de 87 394 lei, se referă la Reparatii și modernizare următoarele strazi( Teodoresti, Bazinelor, Izlazului-Dragomiresti, Plopilor, Hotarului, DMare, plus alte drumuri tarla, etc) Mergeți și observați-le la fata locului.

10. A treia lucrare de 25 200 lei se referă la Inchiriere utilaj pentru decolmatarea Iazului Morii( lucrări efectuate pana la 31 dec in valoare de 19 000 lei)… mergeți sa vedeți cât de bine și frumos apare acum.

11. Au fost achiziționate 2 laptop-URI, nu unul, in valoare de 1848*2 , pt cei care lucrează și de acasa … pentru ca da , la noi se lucrează și de acasa , câteodată!

12. Reparațiile la autoutilitara HBV in valoare de 4900 lei au însemnat schimbare ambreiaj, termostat Both, rolă intinzatoarr, Distributie, curea, plăcute frâna, lampa spate, ulei castron , 5 l, filtru ulei, filtru habitaclu, parbriz parasolar, filtru aer, senzor plăcute frâna, condensator, comentator lumini, disc frâna, revizie ITP.

Sunt multe de spus,dar ADEVARUL oricât ar fi murdărit, TOT iese la suprafata!

Va asigur ca in comuna Galicea s-au realizat foarte multe lucrări la prețuri foarte mici, lucrări care se văd, iar altele sunt inițiate și o sa se vada in acest mandat! O sa va prezint in scurt timp investițiile realizate in comuna Galicea! Plus faptul ca am păstrat peste 13 miliarde pentru investiția, prioritatea zero pentru noi, apa in Valea Raului!

Intotdeauna mi-a placut adevarul și asa voi fi pana la capăt!

# Singurul meu interes este sa fac din Galicea cea mai frumoasa localitate din județ si nu numai!❤️

Lansez invitația tuturor” prietenilor” sa vina sa vada și actele și lucrările! Oricând doresc!

Florin Maracine, primarul comunei Galicea