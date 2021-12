Premiile „Ziarului de Vâlcea” pentru anul 2021!

Premiile „Ziarului de Vâlcea” in anul 2021:

Premiul pentru VIZIUNE, AMBITIE SI INTELIGENTA: STEFAN VUZA (CHIMCOMPLEX)

Stefan Vuza, un om de afaceri cu viziune, ambitie si inteligenta, care a preluat sectiile viabile de la combinatul chimic valcean si a investit deja zeci de milioane la Valcea pentru a reda gloria Oltchimului, prin crearea Companiei Nationale de Chimie.

In ultimele luni s-a vorbit despre galopul la bursa a lui Chimcomplex, Oltchim este pe profit, Rompetrol este o tinta de achizitie, se incearca unificarea combinatelor chimice ramase intr-o Companie Romana de Chimie. Personalitatea din spatele acestor rezultate si planuri este un om hotarat sa redea gloria de odinioara a industriei, chiar daca vremurile sunt schimbate iar competitia acerba.

Stefan Vuza merita titlul de personalitatea anului in economie pentru ca reda industriasilor – si in general romanilor – speranta in viitor si taria de a nu se de batuti la ei in tara.

Stefan Vuza merita si titlul de CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA pentru ca a reusit sa-i redea combinatului chimic valcean prestigiul de altadata si Chimcomplex (Oltchim) a redevenit, iata, locomotiva economica a Ramnicului, dar si a judetului Valcea!

Presedintele Chimcomplex vrea sa construiasca si cu active cumparate de la CET Govora, in valoare de 8,2 milioane de euro, o centrala de cogenerare de inalta eficienta pentru asigurarea termoficarii companiei. Pana la finalizarea proiectului, Stefan Vuza a dat asigurari autoritatilor judetene si locale ca CET Govora va continua sa furnizeze agent termic municipiului Ramnicu Valcea.

Peste 1000 de ramniceni lucreaza la Chimcomplex, iar compania plateste contributii importante (taxe si impozite) la bugetul municipiului Ramnicu Valcea.

Vuza este cel mai puternic antreprenor român de la Bursă, acţiunile Chimcomplex făcând un raliu spectaculos de peste 400% anul acesta.

TOPUL OAMENILOR DE AFACERI

Locul I – Familia Dan și Dorina Mutu – pentru performanţă și seriozitate în afaceri și pentru că au reușit să-i dea brandului vâlcean Annabella o anvergură internațională;

Locul II – Familia Ion si Maria Tudor – pentru managementul performant în afaceri şi numărul mare de angajaţi (peste 1000), care lucrează în cadrul grupului de firme: Uzina Mecanică, Alutus, Olăneşti Riviera etc si pentru ca a adus brandul hotelier international de lux RAMADA la Ramnicu Valcea.

Locul III – Constantin Boromiz (BOROMIR) – pentru că a dezvoltat cu muncă, profesionalism şi inteligenţă un brand naţional BOROMIR! Felicitari sincere!;

• Locul IV– Nicolae Raduca (RALUNIC)- un exemplu de seriozitate si competenta in domeniul constructiilor

• Locul V – Dumitru Becșenescu (Antares) –pentru implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport;

• Locul VI – Familia Irina, Adina si Diana Craciunescu care detine Grupul de firme Diana din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 90 mil. euro, din care cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri au avut-o abatorul şi fabrica de preparate din carne Diana.

• locul VII – Ovidiu Ciogescu (ELECTROVALCEA) – un om de afaceri corect si demn, care a construit un brand in domeniul constructiilor civile si industriale in cei peste 20 de ani de activitate. Firma ELECTROVALCEA a realizat unele dintre cele mai importante lucrari din judetul Valcea in anul 2021.

Cel mai MUNCITOR si EFICIENT politician valcean: Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea si CJ Valcea, care a demarat zeci de proiecte de modernizare a infrastructurii judetului Valcea – MII DE MILIARDE DE LEI VECHI AU FOST ADUSI IN JUDETUL VALCEA. Un om corect si serios – cu toate localitatile judetului indiferent de coloratura politica a primarilor.





Cei mai buni primari:

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea – pentru numeroasele proiecte realizate in beneficiul locuitorilor din municipiu in anul 2021

• Florinel Constantinescu – pentru proiectele derulate în localitatea Călimăneşti;

• Sorin Vasilache – pentru că a reuşit să modernizeze cu fonduri europene localitatea Olănești;

• Stefan Bogdan – pentru realizările importante din ultimul an din orasul Babeni

• Achim Băluță – un tânăr bătăios și sufletist cu multe reușite în plan edilitar în comuna Vaideeni;

• Gheorghe Dinculescu – primarul localitatii Malaia, unul dintre cei mai seriosi si competenti primari din Valcea

• Nicolae Popescu – pentru că modernizeaza localitatea Berislăvești;

• Ion Ungureanu – pentru realizările importante din ultimul an în comuna Muereasca;

• Alexandru Dediu – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Păușești Măglași;

• Ion Sandu – pentru realizarile din ultimii ani în comuna Perișani;

• Constantin Barzageanu – primarul faptelor din Mihaesti

• Gheorghe Gingu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Bujoreni

• Gheorghe Melente – pentru că a reuşit să modernizeze localitatea Dragoesti;

• Nicolae Sărdărescu – pentru proiectele de anvergură naționale derulate la Horezu;

• Ilie Boiangiu –pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Gradistea;

• Cosmin Anghelescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Mateesti;

• Gheorghe Dumbravă – pentru că aduce în secolul XXI localitatea Stoenești;

• George Popolan – pentru proiectele realizate în Daesti;

• Remus Sasu – un tânăr ambitios cu multe reușite în plan edilitar în orasul Ocnele Mari

• Ionel Vlădulescu– pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Budeşti;

• Nicolae Moraru – primarul faptelor din Pietrari

• Constantin Cârstina – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Orleşti

• Ion Nicolae pentru numeroasele proiecte edilitare desfăşurate în comuna Caineni

• Camelia Romcescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Slatioara

• Dumitru Ciorîcă – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Cernisoara;

• Catalin Avan – primarul localitatii Pausesti Otasau, unul dintre cei mai bataiosi, seriosi si competenti primari din Valcea

• Nicolae Concioiu – pentru nenumaratele proiecte edilitare din comuna Gusoeni;

• Constantin Banacu – pentru realizarile din comuna Bărbăteşti

• Florin Maracine – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Galicea;

• Aurora Măgură – pentru proiectele realizate în Popeşti;

• Adrian Cosac – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Vlădeşti;

• Florin Ionescu – un primar modest, serios și profesionist – comuna Stoilești;

• Toma Ciolacu – pentru numeroasele proiecte aflate în derulare în comuna Stroești;

Îi felicităm pe toți primarii din județul Vâlcea, de bună credință, care au muncit în acest an și au derulat proiecte de zeci de milioane de euro cu finanțare europeană și locală!

Cei mai activi parlamentari ai judetului Valcea: deputatii PSD Daniela Otesanu, Eugen Neata, Stefan Ovidiu Popa, deputatul Loredana Predescu, parlamentarii PNL Claudia Banu si Laurentiu Cazan

Cel mai bun manager din sanatate:

Medicul Dan Ponoran se luptă din răsputeri, dând dovadă de profesionalism si bună credință, în calitatea sa de manager al Spitalului Județean Vâlcea, cu pandemia de coronavirus. A reusit sa faca miracole la Valcea!

PERFORMANTA SPORTIVA

Cel mai bun sportiv al anului 2021 din judetul Valcea este atleta Dana-Maria Govoreanu

Dana-Maria Govoreanu este un exemplu de ambitie si putere. Dana Maria, 18 ani, in anul 2021 a obtinut 9 medalii nationale, din care 4 de aur, 3 de argint si 2 de bronz, atat la categoria ei de Juniori, cat si la categoriile superioare de varsta.

Echipa de handbal SCM Ramnicu Valcea merita a fi felicitata si premiata pentru rezultatele sportive foarte bune din acest an

Profesionistul din umbra

Tanarul avocat Alexandru Scarlat, specialistul de la Euro Insol, care se ocupa acum cu profesionalism de administrarea judiciara efectiva a CET Govora. Intr-o mare masura datorita acestui Om, care munceste de dimineata pana seara, inca mai functioneaza CET Govora in ciuda tuturor nenorocirilor care s-au abatut in acest an asupra unitatii economice care asigura apa calda si caldura populatiei municipiului Ramnicu Valcea.

Cel mai serios tanar din politica

Este fara indoiala Cristina Covaci (PSD), o vocea onesta si puternica in politica valceana! Cristina Covaci a dat dovada de maxima seriozitate atat in politica, cat si in domeniul afacerilor!

Cel mai CONSTIPAT politician valcean

Ramane liderul liberalilor valceni, Cristian Buican s-a afirmat si in acest an ca un politician plin de sine, rigid, cu porniri dictatoriale, care isi executa cu sange rece (la figurat!) potentialii contracandidati din interiorul partidului.

Premiul Pinochio Bariera

I se acorda lui Virgil Pirvulescu – seful Companiei de CIRC PNL din CL Ramnicu Valcea! Amnezic sau mitoman: a uitat sau a omis intentionat in CV, ca a absolvit Liceul Agricol Dragasani si facultatea la universitatea privata Constantin Brancoveanu!



FEMEI PUTERNICE

Irina Argesanu, consilier local PER. Irina Argesanu conduce o afacere de succes de mai multi ani – SC Scavil SA.