Raol Razvan Iliescu: Romeo Impex este compania cu cea mai dinamică și cantitativă dezvoltare imobiliară din Râmnicu Vâlcea 

Romeo Impex este compania cu cea mai dinamică și cantitativă dezvoltare imobiliară din Râmnicu Vâlcea ce datează din 2007, iar în cei 14 ani de experiență, am dezvoltat peste 750 de apartamente in 6 blocuri diferite.

Cand vine vorba de familii mulțumite, nu ne raportăm la ordinul zecilor, ci sutelor. Pana in prezent am mulțumit peste 600 de familii si continuăm s-o facem.