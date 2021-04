Două evenimente ecologice importante, sărbătorite de elevi și profesori!

Motto: „Umanitatea este în marș, iar pământul este lăsat în urmă.”

David Ehrenfeld

În fiecare an , la data de 22 aprilie, umanitatea sărbătorește un eveniment ecologic important și anume „Ziua Mondială a Pământului”, ce are menirea de a promova importanța protecției Pământului în vederea asigurării unui viitor sustenabil atât pentru generațiile actulae, cât și viitoare.

Această zi a fost sărbătorită încă din anul 1970, iar începând cu anul 2009 ONU a declarat această zi sărbătoare oficială. Tema acestui an, „Restaurează-ți Pământul” are rolul de a atrage atenția asupra importanței adoptării unor măsuri care să reducă efectele schimbărilor climatice, care sunt tot mai vizibile pe zi ce trece.

Totodată perioada 15 martie-15 aprilie marchează „Luna Pădurii ”, eveniment ce are menirea de a evidenția rolul pe care „aurul verde al Planetei” îl are în păstrarea echilibrului natural.

În acest context, în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean „SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM FRUMOS PE PĂMÂNT”, implementat de doamna profesoară de biologie Letiția MURĂRUȘ, elevii și profesorii de la mai multe școli și licee au marcat aceste două evenimente prin activități specifice.

Activitatea a fost desfășurată online, pe platforma Google Meet, vineri, 23.04.2021, coordonată de profesorii de biologie Elena OPRESCU și Alexandru Marian GANEA.

La activitate au participat elevi de la școala Gimnazială ,,Anton Pann,, Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr.1 Bragadiru, Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari,, Râmnicu Vâlcea, Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, precum și de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea, care au fost coordonați de profesori de biologie, chimie și limba engleză.

Scopul activității a fost promovarea educației ecologice în rândul tinerilor, un aspect deosebit de important în contextul actual, când schimbările climatice își spun tot mai des cuvântul. Au fost utilizate resurse online, activitățile fiind bazate pe interactivitate și spontaneitate din partea participanților.

La sfârșit, toți participanțiii au fost invitați să descrie activitatea printr-un cuvânt sau printr-o imagine pe care sa-l scrie sau să o pună pe frunzele unui arbore, ca simbol al celor două evenimente sărbătorite.

Concluzia activității a constat în faptul că mediul natural aduce beneficii imense sistemului umanității, iar protectia acestuia reprezintă o prioritate pentru fiecare dintre noi.

Au consemnat,

Coordonatorii activității, prof. Elena OPRESCU și prof. Alexandru Marian GANEA