INTERCEPTĂRI | Un polițist sursă pentru interlopi, păstrat în funcție și după ce l-a sunat pe suspect să-l avertizeze: „Ai o plângere pentru tâlhărie! Eu spusăi să fiu băiețaș cu tine”

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu, respectiv pentru favorizarea făptuitorului. Polițistul, care și-a recunoscut faptele, continuă să lucreze în sistem. În România, pentru cei care doresc să devină polițiști, lipsa antecedentelor penale este una dintre condițiile obligatorii accederii în sistem. Odată intrați în Poliție însă, această condiție nu mai reprezintă o necesitate. Polițiștii condamnați penal sunt excluși din sistem doar dacă printr-o hotărâre judecătorească li se interzice dreptul de a mai profesa. Acest lucru, potrivit legii, ar trebui să se întâmple atunci când infracțiunile au fost comise în exercițiul funcțiunii. Excepțiile bat însă regula. Un polițist din cadrul IPJ Vâlcea a fost condamnat pentru infracțiuni care au avut legătură cu serviciul, însă a scăpat cu o pedeapsă blândă, cu șanse să nu fie trecută în cazier, pentru că „se află la primul conflict cu legea penală”, după cum a motivat instanța – relateaza libertatea.ro

Polițistul nu știa că DIICOT era „pe fir”

Ionuț D., 31 de ani, este agent în cadrul Serviciului Criminalistic – Biroul de Investigare Tehnico-Științifică a Locului Faptei al IPJ Vâlcea. În vara anului trecut a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind acuzat de favorizarea infractorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu unui membru al unei grupări infracționale, care a fost arestat ulterior într-un alt dosar, vizând infracțiuni cibernetice. Polițistul a fost pus sub acuzare după ce a fost interceptat în timp ce divulga informații, la scurt timp după ce a finalizat cercetarea la fața locului într-un dosar de tâlhărie. Nu știa că bărbatul pe care îl sună este monitorizat de DIICOT. Bătut și tâlhărit Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a reclamat la Poliție că în seara de 30 august 2018 a fost atacat de două persoane necunoscute, care l-au bătut și i-au sustras o sumă de bani. Victima a indicat că în spatele atacului s-ar afla cumnatul său, care se ocupă, printre altele, cu cămătăria. A invocat că acesta i-ar solicita dobânda la un împrumut pe care îl restituise. Bărbatul agresat a suferit leziuni serioase, necesitând 10-12 zile de îngrijiri medicale. Polițistul Ionuț D. a făcut parte din echipa operativă deplasată la locul agresiunii pentru a face cercetări. În calitatea sa de tehnician criminalist, a participat direct la aceste cercetări, efectuând fotografii judiciare cu ocazia examinării fizice externe a persoanei vătămate. Potrivit anchetatorilor, el a avut acces la date și informații referitoare la activitățile desfășurate în contextul procedurii judiciare inițiate ca urmare a plângerii penale formulate de persoana vătămată. În aceeași noapte, în jurul orei 0.41, la finalul cercetărilor la fața locului, polițistul l-a contactat telefonic pe cel suspectat că ar fi orchestrat tâlhăria. Interceptarea convorbirii a fost înregistrată la dosar.

Informații din dosar scurse de polițist: „Ai o plângere pentru tâlhărie”

Suspect instigare tâlhărie: Alo! Polițist: Ce faci, mă, domnu? Suspect: Bine, domnu! Tu ce faci? Polițist: Eu muncesc! Nu ca alții! Suspect: Poftim? Polițist: Eu muncesc! Suspect: Muncești? Bravo, tată! Bravo! Ia zi! Și ce muncești? Muncești la cazul meu sau la ce caz muncești? Polițist: Bă, nu la… cazul tău! Muncii pân-acuma! Suspect: La al meu ai muncit pân-acuma sau la care? Polițist: Îhî! Suspect: Bă, frati-mio, hai să-ți spun ceva! Spune-le la bulan… Polițist: Nu-mi spune, că n-am eu tre… ci… Nu-mi trebe mie să-mi spui… Îți spusăi… Suspect: Cine m-acuză… Polițist: Vezi c-ai niște plângeri p-aci! Suspect: Vezi să… Spune-le c-o să mă… pe ei! Dacă-mi fac ei plângeri, o să-ți dau io zece acte cu bulangiul ăla, care-mi face mie plângere! Io sunt la București, sună-mă pe cameră să-ți arăt unde sunt! M-ai înțeles? Și să… ca să am și probă, unde sunt io, frati-mio! Io sunt la București, sunt la o clinică! În fine! Hai să-ți spun ceva… Spune-le așa la bulangiii ăia! Îți promite fratele tău! Io nu-s prăduitor! O să-ți aduc zece buletine, zece acte! Înregistrează-mă dacă vrei! Cu fața lui și cu conturi deschise în bănci! Băi, ascultă-mă! Să te ții de el și să mi-l bagi la pușcărie, că….! Pe bulangiul ăsta? Păi, știi ce-o să se-ntâmple? Polițist: Hai, stai așa, stai așa, să ne-nțelegem! (…) Suspect: Zi! Polițist: Eu te sunai crezând… Suspect: Da! Polițist: Crezui că nu știi despre ce e vorba! Suspect: Păi, știu! M..! Băg…! M-a su… Polițist: Și zisăi să-ți spun! Că ai o plângere pentru tâlhărie! Suspect: M-a sunat… Pentru tâlhărie? Băga-mi-aș p..a-n copiii lui, în familia lui, dacă nu îi… scot ochii! Băi, frate! Io-s la București! Ai înțeles? Io sunt la… la București! Polițist: Bă! Tu m-asculți pe mine ceva? Suspect: Da! Da, frățiorul meu! Spune! Polițist: Eu n-am nicio treabă! Eu zisăi să fiu omenos cu tine că te cunosc, să-ți spun chestia asta! Suspect: Da! Polițist: Nu mă interesează pe mine ce-aveți voi, că nu e dosarul la mine! Suspect: Și la cine e? Cu tâlhărie? Spune-i la cine e dosaru… Polițist: Mă-nțelegi? Suspect: Spune-i la om că-i aduc zece buletine, da, ascultă-mă! Ce-l rog pe om! Polițist: Deci… Suspect: Să-l bage la pușcărie! Să-l bage la pușcărie! Polițist: Tu ascultă-mă ce-ți spun eu! Suspect: Da? Polițist:Eu crezui că nu știi despre ce e vorba… Suspect: (n.l. neinteligibil)! Mă sună asta a mea! Și-mi spusă: „D., vezi că te-au băgat ăștia… c-ai bătut pe nu știu cine!”. Păi, cumetre, unde să bat io? Io-s la București, băga-mi-aș p..a în copiii lui și-n familia lui de sclav! De bulangiu ce e! Are să-mi dea bani! Mi-a furat banii, băga-mi-aș p..a-n familia lui! M-ai înțeles? Hai să-ț…! Polițist: Înțeleg! Eu spusăi să fiu băiețaș cu tine, să-ți spun așa… Suspect: Da! Da, frățiorul meu! E… Îți mulțumesc din suflet! Polițist: Atât! Suspect: Îți mulțumesc din suflet! Polițist: Crezui că nu știi și cu asta, basta! Polițist către suspect: „Cu mă-sa ce avusăși?” Discuția dintre polițist și bărbatul suspectat că ar fi instigat tâlhăria se întinde pe câteva zeci de minute. Polițist: Stai să ne-nțelegem, că nu zisă că l-ai bătut tu! Suspect: Da! Da, ce-am făcut io? Polițist: Te bănuiește c-ai pus pe cineva să-l bată pentru banii respectivi! Cu mă-sa ce-avusăși? De ce-o sunași p-aia s-o ameninți, c-o omori, că…? Suspectul își varsă nervii și pe mama persoanei vătămate, iar polițistul îi dă detalii suplimentare din dosar. Polițist: Mă, tu trebuie să-nțelegi un singur lucru! Suspect: Da, frățioare! Polițist: Că nu e cazul la mine! Eu te sunai ca… în calitate de prieten, nu de milițian! Suspect: … Polițist: El a venit în seara asta, a depus o plângere! Suspect: Da! Polițist: Că a fost bătut de trei persoane! Că i s-au luat banii de la cununie! Înțelegi? Suspect: Bă, frate! Polițist: La… Ascultă-mă puțin! Suspect: Da. Polițist: Lasă-mă să termin! Suspect: Da, da! Te rog frumos! Polițist: La întrebarea: „Bănuiești pe cineva?” a zis: „Bănuiesc că cumnatul meu, C.”

Suspectul își „toarnă” rivalii

Agentul îl mai informează și că persoana vătămată îl acuză că îi solicita 500 de euro dobândă pe lună, având și mesaje în acest sens. Îl asigură că nu are nicio calitate în dosar și că problemele ar putea să apară dacă agresorii vor declara că au fost instigați la agresiune. În interceptarea depusă la dosar, suspectul povestește polițistului despre faptele penale ale grupării rivale: furturi în străinătate, retrageri de bani cu carduri clonate sau trafic de droguri. La mai puțin de trei luni după realizarea interceptării, bărbatul pus în temă de polițist a fost arestat într-un dosar de fraude cibernetice instrumentat de DIICOT Vâlcea. Polițistul nu știa, în momentul conversației cu prietenul său interlop, că acesta este monitorizat. Atât în fața anchetatorilor, cât și a instanței, polițistul Ionuț D. și-a recunoscut faptele. Conduita procesuală sinceră și lipsa antecedentelor penale au fost principalele argumente invocate de instanță la stabilirea pedepsei: un an și două luni cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei pentru o perioadă de doi ani. Practic, dacă în perioada de supraveghere, agentul nu va comite noi fapte penale, condamnarea nu se va regăsi în cazier.

Polițistul a rămas în activitate

Chiar dacă infracțiunea dedusă judecății era în legătură directă cu serviciul, instanța nu a aplicat sancțiuni complementare, astfel că inculpatul nu și-a pierdut calitatea de polițist. IPJ Vâlcea a confirmat că polițistul Ionuț D. își desfășoară în continuare activitatea în cadrul instituției.

Libertatea a solicitat IPJ Vâlcea să precizeze dacă în cazul polițistului pus sub urmărire penală și, ulterior, condamnat pentru divulgarea secretelor de serviciu a fost luată vreo măsură disciplinară, însă instituția a invocat că informația solicitată excede Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, menționând că potrivit statutului polițistului, procedura disciplinară nu este publică. Totodată, IPJ Vâlcea a precizat că sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana vizată a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia. Faptele reținute în sarcina polițistului Ionuț D. au fost comise în august 2018. Sentința Tribunalului Vâlcea, în acest caz, este definitivă.

Râmnicu Vâlcea, polul infracționalității informatice

Constantin Cornel D., cel căruia polițistul i-a livrat informațiile, a fost arestat preventiv în noiembrie 2018, alături de alte opt persoane într-un dosar instrumentat de DIICOT Vâlcea, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu, respectiv control judiciar. DIICOT anunța atunci destructurarea a cinci grupuri infracţionale organizate specializate în fraude informatice, spălare de bani şi fals informatic. Potrivit anchetatorilor, activitatea infracţională a grupărilor, care au colaborat şi s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea unui număr de cel puţin 93 de suspecţi, care au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 de conturi deschise în România şi în alte 9 ţări din Europa, dar şi în Mexic. Cel puţin 500 de persoane au fost prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro, potrivit investigațiilor. Râmnicu Vâlcea a fost numit de presa internațională drept centrul mondial al criminalității informatice, fiind supranumit și Hackerville.



